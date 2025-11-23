Рейтинг@Mail.ru
Украинца с эпилепсией нашли мертвым через четыре месяца после мобилизации - РИА Новости, 23.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 23.11.2025
Украинца с эпилепсией нашли мертвым через четыре месяца после мобилизации
Украинца с эпилепсией нашли мертвым через четыре месяца после мобилизации
днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина
© AP Photo / Alberto PezzaliСолдаты ВСУ
© AP Photo / Alberto Pezzali
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мобилизованный украинец, пропавший после задержания сотрудниками военкомата, найден мертвым через четыре месяца в Каменском Днепропетровской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Тело Романа Стенкового, пропавшего после задержания работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), было обнаружено в Каменском через четыре месяца. Известно, что он жаловался на плохое самочувствие и страдал эпилепсией", - сказал собеседник агентства.
По словам родственников мобилизованного, после прохождения медкомиссии в эту же ночь у него случилось три эпилептических припадка, отметил собеседник агентства.
"В госпитале компьютерная томограмма показала наличие крупной гематомы на голове. После выписки из больницы Роман Стенковой пропал. В своих ответах на официальные запросы, ТЦК постоянно путались в показаниях и датах. К примеру, военные заявили, что медкомиссия была после того, как погибший попал в больницу, хотя все было наоборот", - сказал представитель силовых структур.
Тело Стенкового нашли спустя четыре месяца, добавил он.
"Это уже третий случай смерти принудительно мобилизованного за неделю", - сказал собеседник агентства.
Побег мобилизованного из буса ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Одессе мобилизованный сбежал прямо из машины ТЦК, сообщают СМИ
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраина
 
 
