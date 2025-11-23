Украинца с эпилепсией нашли мертвым через четыре месяца после мобилизации

По словам родственников мобилизованного, после прохождения медкомиссии в эту же ночь у него случилось три эпилептических припадка, отметил собеседник агентства.

"В госпитале компьютерная томограмма показала наличие крупной гематомы на голове. После выписки из больницы Роман Стенковой пропал. В своих ответах на официальные запросы, ТЦК постоянно путались в показаниях и датах. К примеру, военные заявили, что медкомиссия была после того, как погибший попал в больницу, хотя все было наоборот", - сказал представитель силовых структур.