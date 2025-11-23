Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 23.11.2025
В Павлограде Днепропетровской области пропал свет
Электричество пропало в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрыва, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T21:03:00+03:00
2025-11-23T21:03:00+03:00
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Электричество пропало в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрыва, сообщает телеканал "Общественное".
"После взрыва, который прозвучал в Павлограде в Днепропетровской области, по всему городу пропал свет", - говорится в публикации "Общественного" в Telegram-канале.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Превысили темпы уничтожения". СМИ рассказали о тяжелом ударе по ВСУ
15:03
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
