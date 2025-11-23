https://ria.ru/20251123/ukraina-2056992283.html
В Павлограде Днепропетровской области пропал свет
Электричество пропало в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрыва, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.11.2025
