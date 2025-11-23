Пушков рассказал, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский боится афишировать свою настоящую позицию по поводу плана США касательно разрешения украинского кризиса, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"У Зеленского есть официальная позиция для Украины - "никаких уступок", и другая позиция - для США, которую он не хочет афишировать, опасаясь, что это еще больше снизит его поддержку внутри страны, уже резко ослабленную коррупционным скандалом", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Зеленский также намерен торговаться по поводу данного плана президента США Дональда Трампа.
"Европейцы - его главные нынешние спонсоры - вновь выразили ему полную поддержку и сказали тихо сопротивляться Трампу, пока они не выдвинут собственный альтернативный план", - констатировал политик.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.