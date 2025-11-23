Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056978933.html
Пушков рассказал, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа
Пушков рассказал, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа - РИА Новости, 23.11.2025
Пушков рассказал, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа
Владимир Зеленский боится афишировать свою настоящую позицию по поводу плана США касательно разрешения украинского кризиса, считает член конституционного... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T19:21:00+03:00
2025-11-23T19:21:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
алексей пушков
владимир зеленский
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_3b2ed653de59d75bbc8e48ec37ac9f6d.jpg
https://ria.ru/20251123/zelenskiy-2056875013.html
https://ria.ru/20251123/germanija-2056955258.html
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056977548.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ca8b8ba4cff00e6c9a6e15060183288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Киев, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Пушков рассказал, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа

Пушков: европейцы сказали Зеленскому тихо сопротивляться начинаниям Трампа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский боится афишировать свою настоящую позицию по поводу плана США касательно разрешения украинского кризиса, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Зеленского есть официальная позиция для Украины - "никаких уступок", и другая позиция - для США, которую он не хочет афишировать, опасаясь, что это еще больше снизит его поддержку внутри страны, уже резко ослабленную коррупционным скандалом", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Происходящее с Зеленским вызвало беспокойство в США
04:03
Сенатор отметил, что Зеленский также намерен торговаться по поводу данного плана президента США Дональда Трампа.
"Европейцы - его главные нынешние спонсоры - вновь выразили ему полную поддержку и сказали тихо сопротивляться Трампу, пока они не выдвинут собственный альтернативный план", - констатировал политик.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Мерц выдвинул новое предложение по плану США по Украине
17:04
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Украина приняла план США как основу для переговоров, пишет FT
19:00
 
В миреРоссияСШАКиевАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала