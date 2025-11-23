Лидеры G20 выступили против терроризма во всех его проявлениях

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 осуждают терроризм во всех его проявлениях, нападения на гражданских лиц и инфраструктуру, говорится в декларации, принятой по итогам саммита "двадцатки" в ЮАР.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Мы осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях", - указано в итоговой декларации.

В документе отмечено, что встреча прошла на фоне усиления геополитического и геоэкономического соперничества и нестабильности, обострения конфликтов и войн, углубления неравенства, повышения глобальной экономической неопределенности и фрагментации. Стороны в этих условиях подчеркнули свою "веру в многостороннее сотрудничество для коллективного преодоления общих вызовов".

"Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность действиям в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право и Устав Организации Объединенных Наций и его принцип мирного разрешения конфликтов, и в связи с этим осуждаем все нападения на гражданских лиц и инфраструктуру", - указано в декларации.