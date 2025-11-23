Лидеры G20 выступили против терроризма во всех его проявлениях

https://ria.ru/20251123/terrorizm-2056916255.html
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 осуждают терроризм во всех его проявлениях, нападения на гражданских лиц и инфраструктуру, говорится в декларации, принятой по итогам саммита "двадцатки" в ЮАР.
Текст документа опубликован на сайте
Кремля.
"Мы осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях", - указано в итоговой декларации.
В документе отмечено, что встреча прошла на фоне усиления геополитического и геоэкономического соперничества и нестабильности, обострения конфликтов и войн, углубления неравенства, повышения глобальной экономической неопределенности и фрагментации. Стороны в этих условиях подчеркнули свою "веру в многостороннее сотрудничество для коллективного преодоления общих вызовов".
"Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность действиям в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право и Устав Организации Объединенных Наций и его принцип мирного разрешения конфликтов, и в связи с этим осуждаем все нападения на гражданских лиц и инфраструктуру", - указано в декларации.
Страны "двадцатки" также подтвердили, что в соответствии с уставом ООН
"все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения в целях территориальных приобретений, против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства и что государства должны развивать дружественные отношения между нациями, в том числе посредством поощрения и развития уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка или религии".