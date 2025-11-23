Рейтинг@Mail.ru
Лидеры G20 выступили против терроризма во всех его проявлениях
13:21 23.11.2025 (обновлено: 13:28 23.11.2025)
Лидеры G20 выступили против терроризма во всех его проявлениях
Лидеры G20 выступили против терроризма во всех его проявлениях - РИА Новости, 23.11.2025
Лидеры G20 выступили против терроризма во всех его проявлениях
Лидеры стран G20 осуждают терроризм во всех его проявлениях, нападения на гражданских лиц и инфраструктуру, говорится в декларации, принятой по итогам саммита... РИА Новости, 23.11.2025
в мире, юар, большая двадцатка, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, ЮАР, Большая двадцатка, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Лидеры G20 выступили против терроризма во всех его проявлениях

Лидеры G20 в итоговой декларации осудили терроризм во всех его проявлениях

© AP Photo / Themba HadebeМедиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 осуждают терроризм во всех его проявлениях, нападения на гражданских лиц и инфраструктуру, говорится в декларации, принятой по итогам саммита "двадцатки" в ЮАР.
Текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Мы осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях", - указано в итоговой декларации.
В документе отмечено, что встреча прошла на фоне усиления геополитического и геоэкономического соперничества и нестабильности, обострения конфликтов и войн, углубления неравенства, повышения глобальной экономической неопределенности и фрагментации. Стороны в этих условиях подчеркнули свою "веру в многостороннее сотрудничество для коллективного преодоления общих вызовов".
"Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность действиям в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право и Устав Организации Объединенных Наций и его принцип мирного разрешения конфликтов, и в связи с этим осуждаем все нападения на гражданских лиц и инфраструктуру", - указано в декларации.
Страны "двадцатки" также подтвердили, что в соответствии с уставом ООН "все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения в целях территориальных приобретений, против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства и что государства должны развивать дружественные отношения между нациями, в том числе посредством поощрения и развития уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка или религии".
