Стармер считает, что экс-принцу Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.