Стармер считает, что экс-принцу Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна - РИА Новости, 23.11.2025
03:03 23.11.2025
Стармер считает, что экс-принцу Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна
в мире
великобритания
лондон
западная австралия
джеффри эпштейн
кир стармер
карл iii
конгресс сша
в мире, великобритания, лондон, западная австралия, джеффри эпштейн, кир стармер, карл iii, конгресс сша
В мире, Великобритания, Лондон, Западная Австралия, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Карл III, Конгресс США
© AP Photo / Leon NealКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что брату британского короля Карла III Эндрю следует дать показания в американском конгрессе по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Ранее газета Times сообщала, что Эндрю проигнорировал вызов в конгресс США для дачи показаний по делу Эпштейна, крайний срок для ответа был назначен на 20 ноября.
"Общий принцип, которого я придерживаюсь очень долгое время, заключается в том, что кто-либо, у кого есть релевантная информация о такого рода делах, должен давать показания тем, кто в них нуждается", - заявил Стармер, его слова приводит газета Times.
Британский премьер подчеркнул, что окончательное решение остается за самим Эндрю.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.
Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет. Букингемский дворец 30 октября заявил, что Карл III начал формальный процесс лишения Эндрю титулов. В том числе брат короля лишился титула принца.
