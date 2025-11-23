Рейтинг@Mail.ru
ЕС внес коррективы в план США по урегулированию на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 23.11.2025 (обновлено: 23:45 23.11.2025)
ЕС внес коррективы в план США по урегулированию на Украине
ЕС внес коррективы в план США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 23.11.2025
ЕС внес коррективы в план США по урегулированию на Украине
Европейцы не стали включать в свой документ мирного урегулирования конфликта на Украине несколько пунктов американского плана, а также внесли в американский... РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дмитрий песков
нато
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС внес коррективы в план США по урегулированию на Украине

Европейцы внесли ряд изменений в план США по украинскому урегулированию

Флаги Евросоюза
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Европейцы не стали включать в свой документ мирного урегулирования конфликта на Украине несколько пунктов американского плана, а также внесли в американский документ ряд корректив, в том числе касающихся проведения президентских выборов на Украине, выяснили РИА Новости, проанализировав тексты двух документов.
Ранее агентство Рейтер передавало, что обнародованный в воскресенье дополненный план ЕС по Украине включает 28 пунктов, в том числе неприемлемое для РФ предложение о возможности членства Украины в НАТО. До этого ряд американских СМИ, в том числе портал Axios, публиковали план Вашингтона, также содержащий 28 пунктов.
Владимир Зеленский
В США высказались о бегстве Зеленского из-за происходящего на Украине
Вчера, 21:58
Вчера, 21:58
Так, в 3-м пункте США предлагают, чтобы между РФ, Украиной и Европой было заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении - европейцы, в свою очередь, изменили Европу на НАТО. В 6-м пункте европейцы предлагают ограничить численность ВСУ до 800 тысяч, в то время как в американском плане численность предлагается ограничить 600 тысячами. Европейское предложение по урегулированию также содержит пункт о том, что вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса в альянсе, а США в 7-м пункте предлагают, чтобы Киев закрепил в конституцию положение о том, что он не будет вступать в Организацию Североатлантического договора.
Европейские предложения по урегулированию содержат пункт, что НАТО не будет размещать войска на Украине в мирное время, в то время как американский план не содержит оговорок касательно мирного времени (8-й пункт). Кроме того, Европа в своем предложении по урегулированию допускает, что в Польше будут размещены не просто европейские истребители, как этого хотели бы США в 9-м пункте своего плана, а именно истребители НАТО. Европейские предложения также не содержат пункт о том, что "если Украина без причины запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной".
В своем предложении европейцы также хотят постепенно реинтегрировать РФ в мировую экономику, при том они предлагают обсуждать смягчение санкций против России, а не их отмену, как США (13-й пункт). Следующий 14-й пункт европейского предложения не содержит информации о том, что деньги из замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. Также у европейцев нет ничего о том, что США получат 50% прибыли от этого проекта. Кроме того, Европа хочет, чтобы была создана совместная целевая группа по безопасности с участием США, Украины, России и европейцев для продвижения и обеспечения соблюдения всех положений соглашения, а Вашингтон предлагал в 15-м пункте создание американо-российской рабочей группы.
Кроме того, европейцы значительно сократили содержание 20-го пункта американского плана с несколькими подпунктами, который гласит, что обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие пониманию и толерантности к различным культурам, а также на искоренение расизма и предрассудков. Европейцы сократили его до принятия правил ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств. Европейцы также не включили в свои предложения 26-й пункт американского плана, который гласит, что все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать жалобы в будущем. Примечательно, что американцы призывают провести выборы на Украине через 100 дней, в то время как европейцы не дают четких временных рамок, говоря о том, что их будет нужно провести "как можно раньше".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК рассказала о подготовке военных для Украины
4 сентября, 18:54
4 сентября, 18:54
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Санкции в отношении России
 
 
