Тысячи украинцев могут потерять правовой статус в США, сообщает Reuters - РИА Новости, 23.11.2025
10:16 23.11.2025 (обновлено: 11:34 23.11.2025)
Тысячи украинцев могут потерять правовой статус в США, сообщает Reuters
2025-11-23T10:16:00+03:00
2025-11-23T11:34:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
джо байден
ольга стефанишина
в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, ольга стефанишина
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Ольга Стефанишина
Тысячи украинцев могут потерять правовой статус в США, сообщает Reuters

Reuters: почти 200 тысяч украинцев могут потерять правовой статус в США

© AP Photo / Gerald HerbertЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Почти 200 тысяч украинцев могут потерять правовой статус в США из-за задержек в рассмотрении заявлений на его продление, передает агентство Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшиеся данные американского правительства.
Сообщается, что с апреля 2022 года около 260 тысяч украинцев приехали в Штаты по программе администрации экс-президента Джо Байдена. Однако после прихода в Белый дом Дональда Трампа иностранцы столкнулись с задержками при рассмотрении заявок о продлении правового статуса. Так, с мая американские власти обработали лишь 1,9 тысячи таких запросов от граждан Украины и других стран.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Киеве "найдут применение" депортированным из США украинцам, пишет WP
14 ноября, 14:06
"Задержки администрации Трампа с обработкой заявок по гуманитарной программе для украинцев, запущенной бывшим президентом-демократом Джо Байденом, привели к тому, что почти 200 тысяч человек оказались под угрозой потери правового статуса по состоянию на 31 марта", — говорится в материале.
После прихода к власти Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. По данным Reuters, администрация Белого дома еще в марте заявила о планах лишить 240 тысяч украинцев временного правового статуса. А в августе газета WSJ сообщила об угрозе депортации 120 тысяч оказавшихся в таком положении граждан.
На минувшей неделе WP со ссылкой на посла Украины в США Ольги Стефанишиной сообщила, что Вашингтон готовит масштабную депортацию украинцев. В итоге на родину уже выслали 50 человек.
Женщина в лагере для беженцев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В ФРГ украинцам придется искать работу после отмены пособий, сообщает Focus
Вчера, 21:56
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденОльга Стефанишина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
