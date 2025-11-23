Тысячи украинцев могут потерять правовой статус в США, сообщает Reuters

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Почти 200 тысяч украинцев могут потерять правовой статус в США из-за задержек в рассмотрении заявлений на его продление, передает агентство Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшиеся данные американского правительства.
Сообщается, что с апреля 2022 года около 260 тысяч украинцев приехали в Штаты по программе администрации экс-президента Джо Байдена. Однако после прихода в Белый дом Дональда Трампа иностранцы столкнулись с задержками при рассмотрении заявок о продлении правового статуса. Так, с мая американские власти обработали лишь 1,9 тысячи таких запросов от граждан Украины и других стран.
"Задержки администрации Трампа с обработкой заявок по гуманитарной программе для украинцев, запущенной бывшим президентом-демократом Джо Байденом, привели к тому, что почти 200 тысяч человек оказались под угрозой потери правового статуса по состоянию на 31 марта", — говорится в материале.
После прихода к власти Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. По данным Reuters, администрация Белого дома еще в марте заявила о планах лишить 240 тысяч украинцев временного правового статуса. А в августе газета WSJ сообщила об угрозе депортации 120 тысяч оказавшихся в таком положении граждан.
На минувшей неделе WP со ссылкой на посла Украины в США Ольги Стефанишиной сообщила, что Вашингтон готовит масштабную депортацию украинцев. В итоге на родину уже выслали 50 человек.