Тысячи украинцев могут потерять правовой статус в США, сообщает Reuters

"Задержки администрации Трампа с обработкой заявок по гуманитарной программе для украинцев, запущенной бывшим президентом-демократом Джо Байденом, привели к тому, что почти 200 тысяч человек оказались под угрозой потери правового статуса по состоянию на 31 марта", — говорится в материале.

После прихода к власти Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. По данным Reuters, администрация Белого дома еще в марте заявила о планах лишить 240 тысяч украинцев временного правового статуса. А в августе газета WSJ сообщила об угрозе депортации 120 тысяч оказавшихся в таком положении граждан.