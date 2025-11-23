Рейтинг@Mail.ru
"Восток" продолжает продвигаться на границе с ДНР, заявил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 23.11.2025
"Восток" продолжает продвигаться на границе с ДНР, заявил Пушилин
"Восток" продолжает продвигаться на границе с ДНР, заявил Пушилин
Группировка войск "Восток" продолжает наращивать буферную зону и продвигаться в Днепропетровской области на границе с ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
украина
безопасность, днепропетровская область, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
"Восток" продолжает продвигаться на границе с ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: ВС РФ продолжают наращивать буферную зону в Днепропетровской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжает наращивать буферную зону и продвигаться в Днепропетровской области на границе с ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин.
"Юг республики, территория Днепропетровской области, это уже больше буферная зона, там мы также видим продвижение наших подразделений - тщательно, основательно. Группировка войск "Восток" там продолжает наращивать буферную зону для обеспечения безопасности, в частности - Великоновоселковского района Донецкой Народной Республики", - заявил Пушилин в своем Telegram-канале.

© 2025 МИА «Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала