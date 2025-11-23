"Восток" продолжает продвигаться на границе с ДНР, заявил Пушилин

«

"Юг республики, территория Днепропетровской области, это уже больше буферная зона, там мы также видим продвижение наших подразделений - тщательно, основательно. Группировка войск "Восток" там продолжает наращивать буферную зону для обеспечения безопасности, в частности - Великоновоселковского района Донецкой Народной Республики", - заявил Пушилин в своем Telegram-канале.