"Восток" продолжает продвигаться на границе с ДНР, заявил Пушилин
"Восток" продолжает продвигаться на границе с ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.11.2025
"Восток" продолжает продвигаться на границе с ДНР, заявил Пушилин
Группировка войск "Восток" продолжает наращивать буферную зону и продвигаться в Днепропетровской области на границе с ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 23.11.2025
безопасность, днепропетровская область, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
