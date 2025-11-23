Спецоперация, 23 ноября: ВС РФ за сутки освободили три населенных пункта

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки в ходе СВО освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области, Петровское Донецкой Народной Республики, следует из сводки министерства обороны России.

Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1320 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2025 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2025

Мирное урегулирование украинского конфликта

США считают разработанное ими мирное предложение по Украине прочной основой для переговоров по урегулированию конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио

Президент США Дональд Трамп намерен довести до конца работу по урегулированию украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог . Гарантии безопасности будут прописаны дополнительно к мирному соглашению по урегулированию украинского конфликта, добавил спецпосланник американского президента по Украине.

США находятся в "двух метрах" от урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Келлог. Он назвал хорошим разработанный США план по урегулированию украинского конфликта.

США могут сначала добиться от Украины заключения соглашения по урегулированию конфликта, а позже "привести к этому" РФ , утверждает спецпосланник американского президента по Украине. Украинским властям предстоит принять ряд тяжелых решений, заявил Келлог, отвечая на вопрос о территориальных уступках. Он также назвал позерством слова представителя Киева ООН о том, что Украина никогда не признает потерю территорий и не пойдет на ограничение численности ВСУ.

В интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

США поддерживают Киев

Американские чиновники рассматривают возможность поставок Киеву ракет Tomahawk в качестве альтернативы размещению европейских войск на Украине в случае достижения мирного соглашения, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для дальнейшей передачи Украине, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

Возможности США по обеспечению Украины разведданными уникальны даже в масштабах НАТО, заявил временно исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA Джеймс Аппатурай

США и их союзники могут помочь Украине построить "стену" безопасности на линии прекращения огня в случае достижения урегулирования, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

ВС РФ громит ВСУ

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия уничтожили зенитный раке тный комплекс С-300, сообщили в Минобороны РФ.

Удары нанесены в районе аэродромов ВСУ в Одесской и Черниговской областях , сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев

Группировка "Восток" после освобождения Тихого и Отрадного Днепропетровской области продолжает расширять свою зону контроля, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Как сообщило военное ведомство, российские подразделения группировки "Центр" отразили семь атак ВСУ из Гришино на Красноармейск , уничтожены до 30 боевиков.

Вооруженные формирования Украины стараются выстроить хоть какие-то линии укрепления ближе к городу Славянску , для этого пытаются удержать наступление армии России в районе Ямполя на краснолиманском направлении, добавил Пушилин.

Украина – плацдарм против РФ

Без РФ не будет безопасности в Европе

В долгосрочной перспективе говорить об архитектуре безопасности в Европе без России нельзя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Вина за украинский конфликт

Американский президент Трамп в воскресенье возложил вину за украинский конфликт на Киев и предыдущее руководство США. "Война между Россией и Украиной является жестокой и ужасной, при сильном и качественном руководстве США и Украины она никогда бы не случилась", - написал он в социальной сети Truth Social.

План США по мирному урегулированию на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он и премьер Италии Джорджа Мелони провели разговор с Трампом по поводу плана США по Украине, передает агентство Блумберг.

Канцлер Германии Фридрих Мерц из-за "разногласий" сомневается в скором согласовании плана США по урегулированию конфликта на Украине в рамках переговоров в Женеве представителей стран ЕС , США и Киева.

Снятие санкций с России

Европейские страны допускают возможность поэтапного снятия санкций с России в случае достижения договоренностей по украинскому урегулированию, говорится в проекте встречного плана европейцев, попавшем в распоряжение британской газеты Telegraph.