Президент Бразилии на пресс-конференции рассмешил журналистов
16:08 23.11.2025 (обновлено: 16:36 23.11.2025)
Президент Бразилии на пресс-конференции рассмешил журналистов
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассмешил журналистов и членов правительства на пресс-конференции по итогам саммита G20, передает корреспондент РИА РИА Новости, 23.11.2025
Лула да Силва рассмешил журналистов, попросив переводчика не шептать ему на ухо

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассмешил журналистов и членов правительства на пресс-конференции по итогам саммита G20, передает корреспондент РИА Новости.
После того как корреспондент европейского СМИ задала вопрос на английском языке, переводчик начал переводить ее слова для бразильского лидера, но говорил в микрофон очень тихо.
"Ты не только для себя переводишь, дружище, говори громче. Только Жанжа (первая леди Бразилии Розанжела Лула да Силва. — Прим. ред.) мне на ухо шепчет", — сказал да Силва.

Эти слова вызвали смех среди присутствовавших.
Пресс-конференция прошла на полях лидерского саммита "Группы двадцати", который проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге в ЮАР. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
