https://ria.ru/20251123/silva-2056944708.html
Президент Бразилии на пресс-конференции рассмешил журналистов
Президент Бразилии на пресс-конференции рассмешил журналистов - РИА Новости, 23.11.2025
Президент Бразилии на пресс-конференции рассмешил журналистов
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассмешил журналистов и членов правительства на пресс-конференции по итогам саммита G20, передает корреспондент РИА РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T16:08:00+03:00
2025-11-23T16:08:00+03:00
2025-11-23T16:36:00+03:00
в мире
йоханнесбург
луис инасиу лула да силва
максим орешкин
бразилия
юар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056947744_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d2091c590213e8f9d38a410e40ec3a5.jpg
https://ria.ru/20251122/g20-2056812047.html
йоханнесбург
бразилия
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056947744_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c712506630677c539238461419b850f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, луис инасиу лула да силва, максим орешкин, бразилия, юар
В мире, Йоханнесбург, Луис Инасиу Лула да Силва, Максим Орешкин, Бразилия, ЮАР
Президент Бразилии на пресс-конференции рассмешил журналистов
Лула да Силва рассмешил журналистов, попросив переводчика не шептать ему на ухо