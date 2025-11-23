Рейтинг@Mail.ru
Президент ЮАР официально завершил председательство страны в G20
15:33 23.11.2025
Президент ЮАР официально завершил председательство страны в G20
Президент ЮАР Сирил Рамафоса официально завершил председательство страны в "группе двадцати", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2025
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса официально завершил председательство страны в "группе двадцати", передает корреспондент РИА Новости.
"Теперь я объявляю, что этот (церемониальный - ред.) молоток завершает этот саммит и теперь переходит к следующему председателю G20, то есть Соединённым Штатам", - сказал Рамафоса на завершающей речи мероприятия.
Президент ЮАР отдельно отметил инициативы, связанные с климатом, такие как усилия в борьбе с природными катастрофами, планы по энергетическому переходу и помощь развивающимся странами по этому направлению.
Рамафоса также заявил о важности развития партнёрства с Африкой в двадцать первом веке.
"Существование G20 должно продолжиться, так как она служит благой цели и ведёт к экономическому благосостоянию мира", - отметил Рамафоса.
Двухдневный лидерский саммит G20 завершается 23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Cаммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Страны G20 признали неравенство и вызовы в глобальной энергетике
