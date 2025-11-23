https://ria.ru/20251123/sammit-2056938861.html
Президент ЮАР официально завершил председательство страны в G20
Президент ЮАР Сирил Рамафоса официально завершил председательство страны в "группе двадцати", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:33:00+03:00
2025-11-23T15:33:00+03:00
2025-11-23T15:38:00+03:00
