Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР предотвратили попытку угнать машину у охраны саммита G20 - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/sammit-2056871026.html
В ЮАР предотвратили попытку угнать машину у охраны саммита G20
В ЮАР предотвратили попытку угнать машину у охраны саммита G20 - РИА Новости, 23.11.2025
В ЮАР предотвратили попытку угнать машину у охраны саммита G20
Полиция ЮАР сообщила, что нейтрализовала подозреваемого в попытке угнать машину у полицейских, охранявших саммит G20 в Йоханнесбурге. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T01:47:00+03:00
2025-11-23T01:47:00+03:00
в мире
юар
йоханнесбург
большая двадцатка
максим орешкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19077/28/190772839_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_7c74e6c7334baabd7be591d2dd6ea96b.jpg
https://ria.ru/20251122/konferentsiya-2056823881.html
юар
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19077/28/190772839_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_11b643d51641f1f4b7b3e87d3db4ab59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, йоханнесбург, большая двадцатка, максим орешкин
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Большая двадцатка, Максим Орешкин
В ЮАР предотвратили попытку угнать машину у охраны саммита G20

Полиция ЮАР предотвратила попытку угнать машину у охраны саммита G20

© Flickr / andy_carterЮАР, полиция
ЮАР, полиция - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Flickr / andy_carter
ЮАР, полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция ЮАР сообщила, что нейтрализовала подозреваемого в попытке угнать машину у полицейских, охранявших саммит G20 в Йоханнесбурге.
"Угонщик был ранен после неудавшейся попытки угона машины (спецподразделения - ред.) полиции ЮАР… он был госпитализирован под полицейским сопровождением", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.
В полиции добавили, что подозреваемому будет предъявлено обвинение в попытке угона автомобиля.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Вчера, 17:50
 
В миреЮАРЙоханнесбургБольшая двадцаткаМаксим Орешкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала