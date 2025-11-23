https://ria.ru/20251123/sammit-2056871026.html
В ЮАР предотвратили попытку угнать машину у охраны саммита G20
В ЮАР предотвратили попытку угнать машину у охраны саммита G20 - РИА Новости, 23.11.2025
В ЮАР предотвратили попытку угнать машину у охраны саммита G20
Полиция ЮАР сообщила, что нейтрализовала подозреваемого в попытке угнать машину у полицейских, охранявших саммит G20 в Йоханнесбурге. РИА Новости, 23.11.2025
В ЮАР предотвратили попытку угнать машину у охраны саммита G20
Полиция ЮАР предотвратила попытку угнать машину у охраны саммита G20