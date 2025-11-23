Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию
14:12 23.11.2025 (обновлено: 14:38 23.11.2025)
Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию
Москва и Нью-Дели активно готовятся к предстоящему визиту Владимира Путина в Индию, заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. РИА Новости, 23.11.2025
Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — РИА Новости. Москва и Нью-Дели активно готовятся к предстоящему визиту Владимира Путина в Индию, заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Мы и индийская сторона активно готовимся к визиту и надеемся, что он будет во всех смыслах плодотворным. <...> Сроки согласованы. Официально объявим вместе с партнерами индийскими, но могу сказать, что речь идет о начале декабря", — уточнил он.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи
Путин встретился с главой МИД Индии
18 ноября, 18:17
18 ноября, 18:17
Ушаков назвал предстоящую поездку Путина важной и "сверхбольшой".
"Самое главное, что этот визит дает возможность реализовать на практике договоренность между премьер-министром и российским президентом о том, что они встречаются обязательно каждый год для обстоятельного разговора по двусторонним делам и по актуальным международным вопросам", — отметил помощник главы государства.
В последний раз лидеры России и Индии виделись на саммите ШОС в Китае, который проходил в начале сентября.
Здание посольства Индии в Москве
Межгосударственные отношения России и Индии
31 августа, 19:26
31 августа, 19:26
 
