Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию

"Мы и индийская сторона активно готовимся к визиту и надеемся, что он будет во всех смыслах плодотворным. <...> Сроки согласованы. Официально объявим вместе с партнерами индийскими, но могу сказать, что речь идет о начале декабря", — уточнил он.