Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК, заявил Крутой

МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин на прошлой неделе обсудили по телефону сотрудничество в сфере области военно-промышленного комплекса, сообщил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.
"Это был, скажем так, звонок в преддверии мероприятий по линии ОДКБ в Бишкеке. Обсуждались в основном повестка этого заседания и сотрудничество в военно-промышленном комплексе", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".
Пресс-служба Кремля 15 ноября сообщила о телефонном разговоре Путина и Лукашенко, по итогам которого президенты условились встретиться на саммите ОДКБ в Бишкеке и традиционной встрече лидеров стран-участниц СНГ в конце года в Санкт-Петербурге. Согласно сообщению, президенты также обменялись мнениями по ряду вопросов двустороннего сотрудничества и обсудили актуальные международные темы.
Путин предложил Совбезу обсудить председательство России в ОДКБ
21 ноября, 20:34