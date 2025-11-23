Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК, заявил Крутой

МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин на прошлой неделе обсудили по телефону сотрудничество в сфере области военно-промышленного комплекса, сообщил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.