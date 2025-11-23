Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК, заявил Крутой - РИА Новости, 23.11.2025
22:10 23.11.2025
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК, заявил Крутой
в мире
бишкек
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
одкб
снг
в мире, бишкек, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, одкб, снг
В мире, Бишкек, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ОДКБ, СНГ
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК, заявил Крутой

Крутой: Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК

МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин на прошлой неделе обсудили по телефону сотрудничество в сфере области военно-промышленного комплекса, сообщил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.
"Это был, скажем так, звонок в преддверии мероприятий по линии ОДКБ в Бишкеке. Обсуждались в основном повестка этого заседания и сотрудничество в военно-промышленном комплексе", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".
Пресс-служба Кремля 15 ноября сообщила о телефонном разговоре Путина и Лукашенко, по итогам которого президенты условились встретиться на саммите ОДКБ в Бишкеке и традиционной встрече лидеров стран-участниц СНГ в конце года в Санкт-Петербурге. Согласно сообщению, президенты также обменялись мнениями по ряду вопросов двустороннего сотрудничества и обсудили актуальные международные темы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин предложил Совбезу обсудить председательство России в ОДКБ
21 ноября, 20:34
 
