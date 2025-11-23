https://ria.ru/20251123/putin-2056924801.html
Ушаков оценил важность предстоящего визита Путина в Индию
Ушаков оценил важность предстоящего визита Путина в Индию - РИА Новости, 23.11.2025
Ушаков оценил важность предстоящего визита Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию будет важным, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.11.2025
Ушаков оценил важность предстоящего визита Путина в Индию
