Ушаков рассказал детали о предстоящем визите Путина в Индию - РИА Новости, 23.11.2025
14:19 23.11.2025
Ушаков рассказал детали о предстоящем визите Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию дает возможность реализовать на практике договоренности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о встречах... РИА Новости, 23.11.2025
в мире
россия
индия
юрий ушаков
владимир путин
нарендра моди
в мире, россия, индия, юрий ушаков, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию дает возможность реализовать на практике договоренности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о встречах каждый год для разговора по двусторонним и международным вопросам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Самое главное, что этот визит дает возможность реализовать на практике договоренность между премьер-министром и российским президентом о том, что они встречаются обязательно каждый год для обстоятельного разговора по двусторонним делам, так и по актуальным международным вопросам", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
