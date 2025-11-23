Ушаков рассказал детали о предстоящем визите Путина в Индию

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию дает возможность реализовать на практике договоренности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о встречах каждый год для разговора по двусторонним и международным вопросам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.