Визит Путина в Индию будет сверхбольшим, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.11.2025
14:16 23.11.2025
Визит Путина в Индию будет сверхбольшим, заявил Ушаков
Визит президента России Владимира Путина в Индию будет "сверхбольшим", сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.11.2025
индия
россия
юрий ушаков
владимир путин
павел зарубин
в мире
индия
россия
индия, россия, юрий ушаков, владимир путин, павел зарубин, в мире
Индия, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию будет "сверхбольшим", сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Будет сверхбольшой, потому что он даже называется государственным", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, рассказывая о предстоящем визите российского президента в Индию.
Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию
14:12
Индия Россия Юрий Ушаков Владимир Путин Павел Зарубин В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
