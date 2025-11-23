Страны Европы хотят сорвать урегулирование на Украине, заявил Пушков

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны Европы хотят сорвать план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
«
"Ни Трамп, ни российская сторона не хотели допускать до выработки плана европейцев, отлично понимая, что у европейцев одна задача - сорвать урегулирование. Их решено было ознакомить с планом позже, когда их роль сведется к критике выработанного документа, но они не смогут повлиять на его содержание. Именно поэтому европейцы сейчас разрабатывают свой контрплан, который, в силу нереалистичности их позиций, будет мертворожденным", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Киеву, очевидно, не понравился план Трампа по решению украинского конфликта. При этом, добавил он, это не было взято во внимание, поскольку Украине не нравится идея урегулирования как таковая: "в Киеве еще бредят иллюзией будущей победы над Россией, находясь в положении страны, проигрывающей войну".
"Реализм в Киеве, как говорится, давно не ночевал. В силу этого США не рассматривали киевские власти как возможного партнера по выработке переговорной платформы", - констатировал политик.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
