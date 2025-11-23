https://ria.ru/20251123/pretorij-2056901320.html
В ЮАР прокомментировали несогласие Аргентины с итоговой декларацией G20
В ЮАР прокомментировали несогласие Аргентины с итоговой декларацией G20 - РИА Новости, 23.11.2025
В ЮАР прокомментировали несогласие Аргентины с итоговой декларацией G20
Претория считает нормальным тот факт, что Аргентина не одобрила итоговый документ декларации саммита "Группы двадцати", заявил РИА Новости глава отдела по... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T11:13:00+03:00
2025-11-23T11:13:00+03:00
2025-11-23T11:13:00+03:00
в мире
аргентина
юар
индонезия
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb8c2933b62184e2b0df0a8cd6b1bb3.jpg
https://ria.ru/20251123/mid-2056897675.html
https://ria.ru/20251122/sammit-2056789285.html
аргентина
юар
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_12af6f0b6ce32ca9b317a986e94d01c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, юар, индонезия, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Аргентина, ЮАР, Индонезия, Максим Орешкин, Большая двадцатка
В ЮАР прокомментировали несогласие Аргентины с итоговой декларацией G20
Претория считает нормальным, что Аргентина не одобрила итоговый документ G20