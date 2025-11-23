Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото

© AP Photo / Thomas Mukoya Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР

В ЮАР прокомментировали несогласие Аргентины с итоговой декларацией G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Претория считает нормальным тот факт, что Аргентина не одобрила итоговый документ декларации саммита "Группы двадцати", заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.

Ранее МИД Аргентины сообщил, что страна не поддерживает итоговый документ G20 , в том числе из-за расхождений в геополитических позициях.

"Аргентина была единственной страной, которая высказала некоторые оговорки... Это вполне нормально", - сказал Балойи, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Он отметил, что это не первый случай выражения обеспокоенности странами по поводу декларации G20, и привел в пример саммит в Индонезии . По его словам, работа над достижением консенсуса может продолжаться на следующих саммитах G20.

Сам саммит представитель правительства оценил "отлично", отметив, что документ был принят в первый день его проведения.