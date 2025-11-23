Рейтинг@Mail.ru
11:13 23.11.2025
В ЮАР прокомментировали несогласие Аргентины с итоговой декларацией G20
В ЮАР прокомментировали несогласие Аргентины с итоговой декларацией G20
в мире, аргентина, юар, индонезия, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Аргентина, ЮАР, Индонезия, Максим Орешкин, Большая двадцатка
В ЮАР прокомментировали несогласие Аргентины с итоговой декларацией G20

Претория считает нормальным, что Аргентина не одобрила итоговый документ G20

© AP Photo / Thomas MukoyaЛидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Thomas Mukoya
Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Претория считает нормальным тот факт, что Аргентина не одобрила итоговый документ декларации саммита "Группы двадцати", заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.
Ранее МИД Аргентины сообщил, что страна не поддерживает итоговый документ G20, в том числе из-за расхождений в геополитических позициях.
Участники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Отсутствию США на саммите G20 уделили слишком много внимания, считают в ЮАР
10:27
"Аргентина была единственной страной, которая высказала некоторые оговорки... Это вполне нормально", - сказал Балойи, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Он отметил, что это не первый случай выражения обеспокоенности странами по поводу декларации G20, и привел в пример саммит в Индонезии. По его словам, работа над достижением консенсуса может продолжаться на следующих саммитах G20.
Сам саммит представитель правительства оценил "отлично", отметив, что документ был принят в первый день его проведения.
Лидерский саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Источник рассказал, как поменялась программа саммита G20
Вчера, 13:13
 
В миреАргентинаЮАРИндонезияМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
