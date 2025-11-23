Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мужчину, поджегшего дымовую шашку в апарт-отеле
10:37 23.11.2025
В Петербурге задержали мужчину, поджегшего дымовую шашку в апарт-отеле
В Петербурге задержали мужчину, поджегшего дымовую шашку в апарт-отеле
2025
происшествия, ленинградская область, россия
Происшествия, Ленинградская область, Россия
В Петербурге задержали мужчину, поджегшего дымовую шашку в апарт-отеле

Мужчину задержали за налет за криптовалютой в Петербурге с дымовой шашкой

Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в петербургском апарт-отеле, требуя перевести на его счет цифровые активы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте в апарт-отеле на Херсонской улице 43/12.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны. В результате оперативных действий по горячим следам был задержан неработающий 21-летний житель Ленинградской области. Предварительно установлено, что молодой человек вошёл в кабинет, где располагался обменный пункт криптовалюты, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджёг дымовую шашку", – рассказали в полиции.
После этого он потребовал перевести всю имеющуюся в распоряжении сотрудников пункта криптовалюту на свой электронный кошелек, уточняет ГУМВД.
Задержанный доставлен в полицию, у него изъяты две страйкбольные гранаты.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ).
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в полиции.
ПроисшествияЛенинградская областьРоссия
 
 
