В Петербурге задержали мужчину, поджегшего дымовую шашку в апарт-отеле
В Петербурге задержали мужчину, поджегшего дымовую шашку в апарт-отеле - РИА Новости, 23.11.2025
В Петербурге задержали мужчину, поджегшего дымовую шашку в апарт-отеле
Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T10:37:00+03:00
2025-11-23T10:37:00+03:00
2025-11-23T10:37:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
ленинградская область
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в петербургском апарт-отеле, требуя перевести на его счет цифровые активы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте в апарт-отеле на Херсонской улице 43/12.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны. В результате оперативных действий по горячим следам был задержан неработающий 21-летний житель Ленинградской области
. Предварительно установлено, что молодой человек вошёл в кабинет, где располагался обменный пункт криптовалюты, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджёг дымовую шашку", – рассказали в полиции.
После этого он потребовал перевести всю имеющуюся в распоряжении сотрудников пункта криптовалюту на свой электронный кошелек, уточняет ГУМВД.
Задержанный доставлен в полицию, у него изъяты две страйкбольные гранаты.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ
).
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в полиции.