У пермячки, устроившей концерт в поддержку "Стоптайм", истек срок ареста

ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА Новости. Истек срок ареста на 15 суток у жительницы Перми Екатерины Осташевой, организовавшей концерт в поддержку группы "Стоптайм", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ленинский районный суд ранее сообщал, что девушка устроила на эспланаде в центре города массовое мероприятие-концерт в поддержку группы "Стоптайм". За организацию массового пребывания людей в общественном месте суд 6 ноября назначил Осташевой 60 часов обязательных работ. Через четыре дня появилось второе судебное решение: пермячке дали 15 суток административного ареста за неповиновение полиции.

Из имеющихся у агентства документов следует, что 1 ноября Осташева в режимном помещении центра по противодействию экстремизму краевого главка МВД не выполнила законные требования "находящегося при исполнении служебных обязанностей оперуполномоченного": девушка отказалась выключить свой телефон и попыталась вести видеосъемку. Полицейский постарался это пресечь, но задержанная оттолкнула его и выронила телефон, описывают ситуацию сотрудники правоохранительных органов в рапорте и протоколе.

"Постановлением судьи Ленинского районного суда Перми от 10 ноября 2025 года Осташева Е.Р. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение), ей назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток с исчислением с момента фактического задержания – с 17 часов 25 минут (15.25 мск) 8 ноября", - указано в документах.

В краевом ГУ МВД на вопрос агентства о ситуации с освобождением девушки пока не ответили.

Ряд СМИ в воскресенье написали, что пермская участница концерта в поддержку группы "Стоптайм" выпущена из изолятора.

Как сообщала в октябре объединенная пресс-служба судов Петербурга , солистка "Стоптайма" Диана Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.

Кроме того, Логинову оштрафовали на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за исполнения на улице песни иноагента Монеточки *, на нее также составили второй протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – на сей раз за исполнение песни иноагента Noize МС.