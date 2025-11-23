Рейтинг@Mail.ru
У пермячки, устроившей концерт в поддержку "Стоптайм", истек срок ареста
21:00 23.11.2025
У пермячки, устроившей концерт в поддержку "Стоптайм", истек срок ареста
У пермячки, устроившей концерт в поддержку "Стоптайм", истек срок ареста - РИА Новости, 23.11.2025
У пермячки, устроившей концерт в поддержку "Стоптайм", истек срок ареста
Истек срок ареста на 15 суток у жительницы Перми Екатерины Осташевой, организовавшей концерт в поддержку группы "Стоптайм", следует из судебных материалов,... РИА Новости, 23.11.2025
происшествия
россия
пермь
санкт-петербург
диана логинова
монеточка
происшествия, россия, пермь, санкт-петербург, диана логинова, монеточка
Происшествия, Россия, Пермь, Санкт-Петербург, Диана Логинова, Монеточка
У пермячки, устроившей концерт в поддержку "Стоптайм", истек срок ареста

Истек срок ареста у Осташевой, устроившей концерт в поддержку группы "Стоптайм"

Диана Логинова (Наоко)
Диана Логинова (Наоко)
© Фото : соцсети певицы
Диана Логинова (Наоко). Архивное фото
ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА Новости. Истек срок ареста на 15 суток у жительницы Перми Екатерины Осташевой, организовавшей концерт в поддержку группы "Стоптайм", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ленинский районный суд ранее сообщал, что девушка устроила на эспланаде в центре города массовое мероприятие-концерт в поддержку группы "Стоптайм". За организацию массового пребывания людей в общественном месте суд 6 ноября назначил Осташевой 60 часов обязательных работ. Через четыре дня появилось второе судебное решение: пермячке дали 15 суток административного ареста за неповиновение полиции.
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Суд вернул протокол в отношении уличной певицы Логиновой
17 ноября, 15:03
Из имеющихся у агентства документов следует, что 1 ноября Осташева в режимном помещении центра по противодействию экстремизму краевого главка МВД не выполнила законные требования "находящегося при исполнении служебных обязанностей оперуполномоченного": девушка отказалась выключить свой телефон и попыталась вести видеосъемку. Полицейский постарался это пресечь, но задержанная оттолкнула его и выронила телефон, описывают ситуацию сотрудники правоохранительных органов в рапорте и протоколе.
"Постановлением судьи Ленинского районного суда Перми от 10 ноября 2025 года Осташева Е.Р. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение), ей назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток с исчислением с момента фактического задержания – с 17 часов 25 минут (15.25 мск) 8 ноября", - указано в документах.
В краевом ГУ МВД на вопрос агентства о ситуации с освобождением девушки пока не ответили.
Ряд СМИ в воскресенье написали, что пермская участница концерта в поддержку группы "Стоптайм" выпущена из изолятора.
Как сообщала в октябре объединенная пресс-служба судов Петербурга, солистка "Стоптайма" Диана Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.
Кроме того, Логинову оштрафовали на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за исполнения на улице песни иноагента Монеточки*, на нее также составили второй протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – на сей раз за исполнение песни иноагента Noize МС.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
На певицу Логинову составили новый протокол из-за песни Noize МС*
10 ноября, 12:01
 
ПроисшествияРоссияПермьСанкт-ПетербургДиана ЛогиноваМонеточка
 
 
