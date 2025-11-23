Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20

"Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали. Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству — по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты", — рассказал он на пресс-конференции.
В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.
Декларацию одобрили единогласно, утвердив ее в начале саммита в нарушение традиции. Обычно это делают в конце мероприятия. Источник РИА Новости передавал, что во время двусторонних переговоров у лидеров возникло ощущение, что необходимо сначала принять документ, а потом перейти к другим вопросам.
- осудили терроризм, нападения на гражданских лиц и инфраструктуру;
- выступили за расширение Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки;
- договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции;
- условились работать над раскрытием потенциала нейросетей, поддержали использование возможностей ИИ и криптоактивов в финансовой сфере;
- осудили все формы дискриминации в отношении женщин и приняли обязательство искоренить любое насилие над ними;
- заявили о росте расходов на обслуживание госдолга стран с низким уровнем дохода;
- обязались проводить финансовую политику, которая способствует обеспечению экономического процветания для всех.