Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20
16:02 23.11.2025 (обновлено: 19:08 23.11.2025)
Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на саммите G20 в ЮАР
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Представители недружественных стран на саммите "Большой двадцатки" предлагали Москве проекты по экономическому сотрудничеству, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
«

"Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали. Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству — по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты", — рассказал он на пресс-конференции.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Анкаре раскрыли, о чем Эрдоган говорил с Макроном на встрече в ЮАР
14:25
По его словам, совместную повестку удалось конструктивно обсудить с несколькими такими странами.
Орешкин возглавлял российскую делегацию на саммите G20, который состоялся в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходили в закрытом формате, без доступа СМИ.

В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Группа двадцати" (G20)
18 ноября 2024, 01:03
Накануне лидеры делегаций приняли декларацию, в которой указали на усиление геополитического и геоэкономического соперничества, обострение конфликтов, углубление неравенства и повышение глобальной экономической неопределенности. Стороны в этих условиях подчеркнули свою веру в сотрудничество для коллективного преодоления общих вызовов. Они призвали к урегулированию конфликтов в мире, в том числе на Украине.

Декларацию одобрили единогласно, утвердив ее в начале саммита в нарушение традиции. Обычно это делают в конце мероприятия. Источник РИА Новости передавал, что во время двусторонних переговоров у лидеров возникло ощущение, что необходимо сначала принять документ, а потом перейти к другим вопросам.

Кроме того, участники среди прочего:
  • осудили терроризм, нападения на гражданских лиц и инфраструктуру;
  • выступили за расширение Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки;
  • договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции;
  • условились работать над раскрытием потенциала нейросетей, поддержали использование возможностей ИИ и криптоактивов в финансовой сфере;
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Африке оценили декларацию саммита G20
08:56
  • осудили все формы дискриминации в отношении женщин и приняли обязательство искоренить любое насилие над ними;
  • заявили о росте расходов на обслуживание госдолга стран с низким уровнем дохода;
  • обязались проводить финансовую политику, которая способствует обеспечению экономического процветания для всех.
Текст утвержденной декларации составлен от лица лидеров только тех стран объединения, которые прибыли на саммит. Это отражает бойкот мероприятия со стороны президента США Дональда Трампа из-за "притеснения белого населения ЮАР". Аргентина стала единственной страной, не поддержавшей итоговый документ из-за расхождений в геополитических позициях.
Участники саммита поблагодарили ЮАР за председательство и пообещали по его итогам сотрудничать с США и Великобританией в 2026-м и 2027 годах. Орешкин, со своей стороны, также заявил о готовности России сотрудничать в формате "Группы двадцати" независимо от того, кто является председателем.
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин
14:35
 
В мире Россия Йоханнесбург Максим Орешкин Большая двадцатка Саммит G20 ООН ЮАР Запад
 
 
