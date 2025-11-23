Рейтинг@Mail.ru
Отсутствию США на саммите G20 уделили слишком много внимания, считают в ЮАР
10:27 23.11.2025 (обновлено: 11:17 23.11.2025)
Отсутствию США на саммите G20 уделили слишком много внимания, считают в ЮАР
Отсутствию США на саммите G20 уделили слишком много внимания, считают в ЮАР
Отсутствие представителей США на саммите "Группы двадцати" привлекло слишком много внимания, заявил журналистам на полях мероприятия официальный представитель... РИА Новости, 23.11.2025
Отсутствию США на саммите G20 уделили слишком много внимания, считают в ЮАР

© AP Photo / Yves HermanУчастники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
© AP Photo / Yves Herman
Участники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Отсутствие представителей США на саммите "Группы двадцати" привлекло слишком много внимания, заявил журналистам на полях мероприятия официальный представитель МИД ЮАР Криспин Пири.
"Да, я так думаю. Мы действительно уделили внимание тому, кого не было. Но это их выбор. Правительство США само озвучило причину", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Лидерский саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В ЮАР прокомментировали возможность участия США в закрытии саммита G20
