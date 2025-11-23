Рейтинг@Mail.ru
Пещеры с древней жизнью на Марсе. Первые экспедиции на Красную планету - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/mars-2056584640.html
Пещеры с древней жизнью на Марсе. Первые экспедиции на Красную планету
Пещеры с древней жизнью на Марсе. Первые экспедиции на Красную планету - РИА Новости, 23.11.2025
Пещеры с древней жизнью на Марсе. Первые экспедиции на Красную планету
Красная планета постоянно подкидывает сюрпризы ученым. Например, в новом исследовании специалисты обнаружили свидетельства существования на Марсе нового типа... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T09:40:00+03:00
2025-11-23T09:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129008/01/1290080111_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f4e02e3455176722a72297bb23e9423e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129008/01/1290080111_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_2f5d733bf405f1d9f216a8ce9a63bfa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Пещеры с древней жизнью на Марсе. Первые экспедиции на Красную планету

© NASA / JPL-Caltech Смодулированное изображение поверхности Марса на границе между светом и тенью в области кратера Гейл
Смодулированное изображение поверхности Марса на границе между светом и тенью в области кратера Гейл - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© NASA / JPL-Caltech
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Красная планета постоянно подкидывает сюрпризы ученым. Например, в новом исследовании специалисты обнаружили свидетельства существования на Марсе нового типа пещер, внутри которых может быть, что искали годами.

Восемь впадин

Команда ученых под руководством Чэньюй Дина сосредоточилась на восьми потенциальных местах расположения пещер, так называемых световых люках, расположенных в долинах Хебрус в северном полушарии Марса.
Объекты представляют собой восемь впадин, нанесенных на карту предыдущими миссиями на Марс.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSSПыльная буря на Марсе
Пыльная буря на Марсе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS
Пыльная буря на Марсе

Богатые сульфатами и карбонатами

Исследователи считают, что эти восемь глубоких круглых впадин являются входами в карстовые пещеры. На Земле такие пещеры образуются, когда вода растворяет породы вроде известняка или гипса, создавая и расширяя подземные трещины, которые со временем превращаются в пещеры.
Ученые думают, что такой же процесс происходил на древнем Марсе, где вода растворяла схожие породы.
© NASA / JPL-Caltech/University of ArizonaПоверхность Марса, снятая камерой HiRISE
Поверхность Марса снятая камерой HiRISE - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
Поверхность Марса, снятая камерой HiRISE
До сих пор большинство марсианских пещер были лавовыми трубками, имеющими вулканическое происхождение. Однако в данном случае исследователи нашли доказательства, убедительно свидетельствующие, что обнаруженные пещеры были созданы водой.
Благодаря данным Теплового эмиссионного спектрометра с автоматической межпланетной станции НАСА ученые выяснили, что породы вокруг этих мест богаты карбонатами и сульфатами — как раз теми типами пород, которые с легкостью растворяются водой.
Исследовали также создали трехмерные структурные модели с помощью снимков высокого разрешения, которые показали: форма данных образований соответствует формам, вызванным обрушением под воздействием воды.

Станут приоритетом для будущих миссий

Авторы исследования считают, что восемь выявленных карстовых пещер следует отметить как цели наивысшего приоритета для будущих миссий на Марс. В качестве аргументов озвучивают две основные причины.
© NASA / JPL-Caltech/MSSSМарсоход NASA Perseverance делает селфи с вертолетом Ingenuity
Марсоход NASA Perseverance делает селфи с вертолетом Ingenuity - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Марсоход NASA Perseverance делает селфи с вертолетом Ingenuity
Во-первых, эти естественные укрытия могут содержать следы возможной древней марсианской жизни. Марсоход NASA Perseverance ищет признаки жизни в кратере Езеро — ранее древнем озере с проточной водой. По самой своей природе образования пещеры могли иметь сходные водные условия в прошлом Марса.
Во-вторых, даже если жизнь в пещерах не будет обнаружена, они могут предоставить естественную защиту, став убежищами для будущих космонавтов, исследующих Красную планету.
© NASA/JPL-CaltechТак в представлении художника выглядело озеро в кратере Езеро и впадающая в него река приблизительно три миллиарда лет назад
Так в представлении художника выглядели озеро в кратере Езеро и впадающая в него река приблизительно три миллиарда лет назад - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© NASA/JPL-Caltech
Так в представлении художника выглядело озеро в кратере Езеро и впадающая в него река приблизительно три миллиарда лет назад

Колонизация Марса — на носу

В связи с этим возникает закономерный вопрос: когда же человек лично посетит Красную планету?
"Мы хотим добраться до Марса в начале 2030-х годов, и это критически важно... Это будет более восьми месяцев полета на Марс, затем нужно будет остаться там, а затем вернуться", — сообщил американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи.
© AP Photo / Rod LamkeyШон Даффи
Шон Даффи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Шон Даффи
Также Даффи добавил, что большое значение при планировании этой миссии будет иметь опыт полета на Луну.
Ведущий научный сотрудник отдела космической динамики Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт более осторожен в своих оценках.
"Это реальный срок, но он оптимистичен. Если все пойдет без технических и организационных сбоев, если не возникнут новые риски, можно уложиться. Но более вероятно, что пилотируемый полет на Марс состоится ближе к середине 30-х годов", — сказал Эйсмонт.
© NASA / JPL-Caltech/MSSSЖилы светлого материала, возможно гипса, — следы присутствия воды на Марсе
Жилы светлого материала, возможно, гипса — следы присутствия воды на Марсе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Жилы светлого материала, возможно гипса, — следы присутствия воды на Марсе
Только будущее покажет, какие еще сюрпризы преподнесет нам Марс, когда нога человека встанет на его поверхность.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала