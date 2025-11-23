Пещеры с древней жизнью на Марсе. Первые экспедиции на Красную планету

Смодулированное изображение поверхности Марса на границе между светом и тенью в области кратера Гейл

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Красная планета постоянно подкидывает сюрпризы ученым. Например, в новом Красная планета постоянно подкидывает сюрпризы ученым. Например, в новом исследовании специалисты обнаружили свидетельства существования на Марсе нового типа пещер, внутри которых может быть, что искали годами.

Восемь впадин

Команда ученых под руководством Чэньюй Дина сосредоточилась на восьми потенциальных местах расположения пещер, так называемых световых люках, расположенных в долинах Хебрус в северном полушарии Марса.

Объекты представляют собой восемь впадин, нанесенных на карту предыдущими миссиями на Марс.

© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS Пыльная буря на Марсе © Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS Пыльная буря на Марсе

Богатые сульфатами и карбонатами

Исследователи считают, что эти восемь глубоких круглых впадин являются входами в карстовые пещеры. На Земле такие пещеры образуются, когда вода растворяет породы вроде известняка или гипса, создавая и расширяя подземные трещины, которые со временем превращаются в пещеры.

Ученые думают, что такой же процесс происходил на древнем Марсе, где вода растворяла схожие породы.

До сих пор большинство марсианских пещер были лавовыми трубками, имеющими вулканическое происхождение. Однако в данном случае исследователи нашли доказательства, убедительно свидетельствующие, что обнаруженные пещеры были созданы водой.

Благодаря данным Теплового эмиссионного спектрометра с автоматической межпланетной станции НАСА ученые выяснили, что породы вокруг этих мест богаты карбонатами и сульфатами — как раз теми типами пород, которые с легкостью растворяются водой.

Исследовали также создали трехмерные структурные модели с помощью снимков высокого разрешения, которые показали: форма данных образований соответствует формам, вызванным обрушением под воздействием воды.

Станут приоритетом для будущих миссий

Авторы исследования считают, что восемь выявленных карстовых пещер следует отметить как цели наивысшего приоритета для будущих миссий на Марс. В качестве аргументов озвучивают две основные причины.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS Марсоход NASA Perseverance делает селфи с вертолетом Ingenuity © NASA / JPL-Caltech/MSSS Марсоход NASA Perseverance делает селфи с вертолетом Ingenuity

Во-первых, эти естественные укрытия могут содержать следы возможной древней марсианской жизни. Марсоход NASA Perseverance ищет признаки жизни в кратере Езеро — ранее древнем озере с проточной водой. По самой своей природе образования пещеры могли иметь сходные водные условия в прошлом Марса.

Во-вторых, даже если жизнь в пещерах не будет обнаружена, они могут предоставить естественную защиту, став убежищами для будущих космонавтов, исследующих Красную планету.

© NASA/JPL-Caltech Так в представлении художника выглядело озеро в кратере Езеро и впадающая в него река приблизительно три миллиарда лет назад © NASA/JPL-Caltech Так в представлении художника выглядело озеро в кратере Езеро и впадающая в него река приблизительно три миллиарда лет назад

Колонизация Марса — на носу

В связи с этим возникает закономерный вопрос: когда же человек лично посетит Красную планету?

"Мы хотим добраться до Марса в начале 2030-х годов, и это критически важно... Это будет более восьми месяцев полета на Марс, затем нужно будет остаться там, а затем вернуться", — сообщил американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи.

© AP Photo / Rod Lamkey Шон Даффи © AP Photo / Rod Lamkey Шон Даффи

Также Даффи добавил, что большое значение при планировании этой миссии будет иметь опыт полета на Луну.

Ведущий научный сотрудник отдела космической динамики Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт более осторожен в своих оценках.

"Это реальный срок, но он оптимистичен. Если все пойдет без технических и организационных сбоев, если не возникнут новые риски, можно уложиться. Но более вероятно, что пилотируемый полет на Марс состоится ближе к середине 30-х годов", — сказал Эйсмонт.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS Жилы светлого материала, возможно гипса, — следы присутствия воды на Марсе © NASA / JPL-Caltech/MSSS Жилы светлого материала, возможно гипса, — следы присутствия воды на Марсе