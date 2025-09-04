https://ria.ru/20250904/mars-2039529165.html

В НАСА рассказали, когда планируют отправить экспедицию на Марс

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, эта миссия займет более восьми месяцев, заявил американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. “Мы хотим добраться до Марса в начале 30-х годов, и это критически важно... Это будет более восьми месяцев полета на Марс, затем нужно будет остаться там, а затем вернуться”, - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Даффи добавил, что для обеспечения возможности поддержания жизни астронавтов во время миссии решающее значение будет иметь опыт полета на Луну.

