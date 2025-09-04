Рейтинг@Mail.ru
В НАСА рассказали, когда планируют отправить экспедицию на Марс - РИА Новости, 04.09.2025
02:11 04.09.2025
В НАСА рассказали, когда планируют отправить экспедицию на Марс
В НАСА рассказали, когда планируют отправить экспедицию на Марс - РИА Новости, 04.09.2025
В НАСА рассказали, когда планируют отправить экспедицию на Марс
США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, эта миссия займет более восьми месяцев, заявил американский министр транспорта и исполняющий... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T02:11:00+03:00
2025-09-04T02:11:00+03:00
в мире
марс
сша
луна
наса
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, эта миссия займет более восьми месяцев, заявил американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. “Мы хотим добраться до Марса в начале 30-х годов, и это критически важно... Это будет более восьми месяцев полета на Марс, затем нужно будет остаться там, а затем вернуться”, - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Даффи добавил, что для обеспечения возможности поддержания жизни астронавтов во время миссии решающее значение будет иметь опыт полета на Луну.
марс
сша
луна
в мире, марс, сша, луна, наса
В мире, Марс, США, Луна, НАСА
В НАСА рассказали, когда планируют отправить экспедицию на Марс

НАСА: США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов

© Public domainПоверхность Марса
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Public domain
Поверхность Марса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, эта миссия займет более восьми месяцев, заявил американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи.
“Мы хотим добраться до Марса в начале 30-х годов, и это критически важно... Это будет более восьми месяцев полета на Марс, затем нужно будет остаться там, а затем вернуться”, - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Даффи добавил, что для обеспечения возможности поддержания жизни астронавтов во время миссии решающее значение будет иметь опыт полета на Луну.
Вид на Землю с Луны - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В НАСА назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне
В миреМарсСШАЛунаНАСА
 
 
