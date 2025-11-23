Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале обнаружили 16 нелегальных мигрантов из Африки - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 23.11.2025 (обновлено: 18:04 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/mahachkala-2056965256.html
В Махачкале обнаружили 16 нелегальных мигрантов из Африки
В Махачкале обнаружили 16 нелегальных мигрантов из Африки - РИА Новости, 23.11.2025
В Махачкале обнаружили 16 нелегальных мигрантов из Африки
Полицейские в Дагестане выявили 16 мигрантов из Африки, которые нелегально работали грузчиками в торговом центре на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T17:45:00+03:00
2025-11-23T18:04:00+03:00
республика дагестан
африка
махачкала
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251121/bastrykin-2056547384.html
республика дагестан
африка
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, африка, махачкала, происшествия
Республика Дагестан, Африка, Махачкала, Происшествия
В Махачкале обнаружили 16 нелегальных мигрантов из Африки

В Махачкале выявили 16 мигрантов из Африки, нелегально работавших грузчиками

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Полицейские в Дагестане выявили 16 мигрантов из Африки, которые нелегально работали грузчиками в торговом центре на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Сотрудниками УВМ (управления по вопросам миграции – ред.) МВД Дагестана установлен факт незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан… Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий "Нелегальный мигрант - 2025"… в поселке Ленинкент выявлено 16 иностранных граждан из Камеруна, Того и Мавритании. Установлено, что указанные лица работали грузчиками в одном из торговых центров", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выяснили, что работодатель не подал в установленный законом срок в УВМ уведомления о заключении соответствующих договоров с этими иностранцами. В действиях руководства торгового цента усматриваются признаки состава административного правонарушения по части 3 статьи 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СК возбудит дело после инцидента с мигрантами-таксистами в Москве
21 ноября, 12:09
 
Республика ДагестанАфрикаМахачкалаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала