Страны G20 призвали фининституты помогать восстановлению после бедствий - РИА Новости, 23.11.2025
14:33 23.11.2025
Страны G20 призвали фининституты помогать восстановлению после бедствий
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лидеры G20 призвали мировые финансовые институты, доноров, банки развития и частный сектор помогать восстановлению и адаптации после стихийный бедствий, говорится в декларации, принятой по итогам саммита "двадцатки" в ЮАР.
Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Стороны отметили необходимость укрепления устойчивости к бедствиям и реагирования на них, в том числе через принятие скоординированных мер по сокращению частоты и негативных последствий бедствий, включая землетрясения, экстремальную жару, наводнения, засухи и природные пожары, опустынивание. Лидеры "двадцатки" также подчеркнули готовность помогать друг другу и партнерам, когда это необходимо.
"Поэтому мы призываем мировое сообщество, включая доноров, международные финансовые институты, банки развития и частный сектор, решать задачи восстановления, реконструкции и адаптации после бедствий, а также смягчения их последствий, обеспечения готовности к бедствиям и реализации восстановительных мер. Это должно осуществляться таким образом, чтобы способствовать стабильной устойчивости, особенно для развивающихся и наиболее уязвимых стран, с уважением к их национальным обстоятельствам и приоритетам", - указано в декларации.
