Страны G20 призвали фининституты помогать восстановлению после бедствий

Стороны отметили необходимость укрепления устойчивости к бедствиям и реагирования на них, в том числе через принятие скоординированных мер по сокращению частоты и негативных последствий бедствий, включая землетрясения, экстремальную жару, наводнения, засухи и природные пожары, опустынивание. Лидеры "двадцатки" также подчеркнули готовность помогать друг другу и партнерам, когда это необходимо.

"Поэтому мы призываем мировое сообщество, включая доноров, международные финансовые институты, банки развития и частный сектор, решать задачи восстановления, реконструкции и адаптации после бедствий, а также смягчения их последствий, обеспечения готовности к бедствиям и реализации восстановительных мер. Это должно осуществляться таким образом, чтобы способствовать стабильной устойчивости, особенно для развивающихся и наиболее уязвимых стран, с уважением к их национальным обстоятельствам и приоритетам", - указано в декларации.