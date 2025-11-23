https://ria.ru/20251123/lidery-2056926095.html
Страны G20 призвали фининституты помогать восстановлению после бедствий
Страны G20 призвали фининституты помогать восстановлению после бедствий - РИА Новости, 23.11.2025
Страны G20 призвали фининституты помогать восстановлению после бедствий
Лидеры G20 призвали мировые финансовые институты, доноров, банки развития и частный сектор помогать восстановлению и адаптации после стихийный бедствий,... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:33:00+03:00
2025-11-23T14:33:00+03:00
2025-11-23T14:33:00+03:00
в мире
юар
большая двадцатка
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb8c2933b62184e2b0df0a8cd6b1bb3.jpg
https://ria.ru/20251123/g20-2056925530.html
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_12af6f0b6ce32ca9b317a986e94d01c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, большая двадцатка, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, ЮАР, Большая двадцатка, Обострение палестино-израильского конфликта
Страны G20 призвали фининституты помогать восстановлению после бедствий
Страны G20 призвали помогать восстановлению после стихийных бедствий
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лидеры G20 призвали мировые финансовые институты, доноров, банки развития и частный сектор помогать восстановлению и адаптации после стихийный бедствий, говорится в декларации, принятой по итогам саммита "двадцатки" в ЮАР.
Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Стороны отметили необходимость укрепления устойчивости к бедствиям и реагирования на них, в том числе через принятие скоординированных мер по сокращению частоты и негативных последствий бедствий, включая землетрясения, экстремальную жару, наводнения, засухи и природные пожары, опустынивание. Лидеры "двадцатки" также подчеркнули готовность помогать друг другу и партнерам, когда это необходимо.
"Поэтому мы призываем мировое сообщество, включая доноров, международные финансовые институты, банки развития и частный сектор, решать задачи восстановления, реконструкции и адаптации после бедствий, а также смягчения их последствий, обеспечения готовности к бедствиям и реализации восстановительных мер. Это должно осуществляться таким образом, чтобы способствовать стабильной устойчивости, особенно для развивающихся и наиболее уязвимых стран, с уважением к их национальным обстоятельствам и приоритетам", - указано в декларации.