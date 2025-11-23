Гол Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" с Грицюком

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (4:1, 1:1, 1:1). "Флайерз" благодаря дублю Тайсона Ферстера и голу российского нападающего Матвея Мичкова забросили три шайбы на 13-й минуте матча в течение 26 секунд, также у "летчиков" отличились Ноа Кейтс (9-я минута), Бобби Бринк (32) и Тревор Зеграс (56). У гостей авторами голов стали Тимо Майер (8) и Нико Хишир (37, 54).

Российский защитник "Филадельфии" Егор Замула нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности "плюс 5". Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк дважды бросил в створ и заблокировал один бросок. В первом периоде Грицюк вступил в перепалку с Мичковым, оба россиянина были наказаны малым штрафом за грубость. Форвард "Девилз" Евгений Дадонов нанес один бросок и очков не набрал.