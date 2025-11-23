Рейтинг@Mail.ru
Гол Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" с Грицюком
Хоккей
 
06:09 23.11.2025
Гол Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" с Грицюком
Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 23.11.2025
/20251123/khokkey-2056880692.html
национальная хоккейная лига (нхл), филадельфия флайерз, нью-джерси девилз, матвей мичков, арсений грицюк, егор замула, евгений дадонов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз, Нью-Джерси Девилз, Матвей Мичков, Арсений Грицюк, Егор Замула, Евгений Дадонов
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Филадельфия
6 : 3
Нью-Джерси
09:00 • Ноа Кэйтс
12:06 • Матвей Мичков
(Шон Кутюрье)
12:15 • Тайсон Форстер
(Ноа Кэйтс, Трэвис Конечны)
12:32 • Тайсон Форстер
(Ноа Кэйтс, Ник Зеелер)
31:42 • Бобби Бринк
(Шон Кутюрье)
55:21 • Тревор Зеграс
(Оуэн Типпетт, Кристиан Дворак)
07:37 • Тимо Майер
(Йеспер Братт, Нико Хишир)
36:16 • Нико Хишир
(Люк Хьюз, Йеспер Братт)
53:27 • Нико Хишир
(Шимон Немец, Йеспер Братт)
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (4:1, 1:1, 1:1). "Флайерз" благодаря дублю Тайсона Ферстера и голу российского нападающего Матвея Мичкова забросили три шайбы на 13-й минуте матча в течение 26 секунд, также у "летчиков" отличились Ноа Кейтс (9-я минута), Бобби Бринк (32) и Тревор Зеграс (56). У гостей авторами голов стали Тимо Майер (8) и Нико Хишир (37, 54).
Российский защитник "Филадельфии" Егор Замула нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности "плюс 5". Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк дважды бросил в створ и заблокировал один бросок. В первом периоде Грицюк вступил в перепалку с Мичковым, оба россиянина были наказаны малым штрафом за грубость. Форвард "Девилз" Евгений Дадонов нанес один бросок и очков не набрал.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ "Монреаль Канадиенс" обыграл "Торонто Мейпл Лифс" (5:2), а "Оттава Сенаторз" выиграла у "Сан-Хосе Шаркс" (3:2).
Хоккей
 
