В ЮАР рассказали о предстоящей передаче США председательства в G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. ЮАР планирует передать США председательство в "Большой двадцатке" в ходе церемонии на уровне послов "без фанфар", заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.