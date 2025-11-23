Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР рассказали о предстоящей передаче США председательства в G20 - РИА Новости, 23.11.2025
10:24 23.11.2025
В ЮАР рассказали о предстоящей передаче США председательства в G20
Балойи: ЮАР планирует передать США председательство в G20 без фанфар

Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Thomas Mukoya
Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. ЮАР планирует передать США председательство в "Большой двадцатке" в ходе церемонии на уровне послов "без фанфар", заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.
"Традиционно проводится церемония передачи председательства следующей стране-хозяйке на уровне глав государств. Так как США не направили такую делегацию, передачи права пока не было. Затем они связались с организаторами G20 и сообщили, что направляют делегацию на закрытие саммита, но на уровне посольства. Из уважения к США мы приняли решение, что передадим право председательства США на том же уровне, на котором они направят делегацию. Думаю, церемония состоится в течение недели. Обычно она проводится с фанфарами, но не в этом случае", - заявил Балойи на полях саммита.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не участвуют в официальных переговорах по G20 в Южноафриканской Республике.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
