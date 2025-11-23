В ГД предложили увеличить долю мандатов по партийным спискам в регионах

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить долю депутатских мандатов по партийным спискам на выборах в субъектах РФ, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.