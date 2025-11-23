Страны G20 заявили о росте спроса на критически важные полезные ископаемые

"Мы признаем, что по мере того, как мировая экономика претерпевает значительные изменения, включая устойчивые переходы, стремительную цифровизацию и промышленные инновации, спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти", - сообщается в документе.

В декларации отмечается, что выгоды, связанные с критически важными полезными ископаемыми, пока не реализованы в полном объеме, и страны-производители, прежде всего развивающиеся государства, сталкиваются с проблемами недостатка инвестиций, ограниченных возможностей увеличения добавленной стоимости и обогащения, отсутствия технологий, а также с социально-экономическими и экологическими вызовами.