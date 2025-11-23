Рейтинг@Mail.ru
Страны G20 заявили о росте спроса на критически важные полезные ископаемые - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/g20-2056936712.html
Страны G20 заявили о росте спроса на критически важные полезные ископаемые
Страны G20 заявили о росте спроса на критически важные полезные ископаемые - РИА Новости, 23.11.2025
Страны G20 заявили о росте спроса на критически важные полезные ископаемые
Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти по мере того, как мировая экономика претерпевает значительные изменения, говорится в совместной... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:28:00+03:00
2025-11-23T15:28:00+03:00
в мире
йоханнесбург
большая двадцатка
юар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb8c2933b62184e2b0df0a8cd6b1bb3.jpg
https://ria.ru/20251123/g20-2056923856.html
йоханнесбург
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_12af6f0b6ce32ca9b317a986e94d01c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йоханнесбург, большая двадцатка, юар
В мире, Йоханнесбург, Большая двадцатка, ЮАР
Страны G20 заявили о росте спроса на критически важные полезные ископаемые

Декларация G20: спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти

© AP Photo / Thomas MukoyaЛидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Thomas Mukoya
Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти по мере того, как мировая экономика претерпевает значительные изменения, говорится в совместной декларации стран-участниц G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
«
"Мы признаем, что по мере того, как мировая экономика претерпевает значительные изменения, включая устойчивые переходы, стремительную цифровизацию и промышленные инновации, спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти", - сообщается в документе.
В декларации отмечается, что выгоды, связанные с критически важными полезными ископаемыми, пока не реализованы в полном объеме, и страны-производители, прежде всего развивающиеся государства, сталкиваются с проблемами недостатка инвестиций, ограниченных возможностей увеличения добавленной стоимости и обогащения, отсутствия технологий, а также с социально-экономическими и экологическими вызовами.
"В этой связи мы приветствуем Рамочную основу "Группы двадцати" по критически важным полезным ископаемым, которая представляет собой добровольный, юридически не обязывающий концептуальный проект, призванный обеспечить трансформацию критически важных минеральных ресурсов в движущую силу процветания и устойчивого развития", - подчеркивается в декларации.
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В G20 назвали угрозы для глобального экономического роста
14:23
 
В миреЙоханнесбургБольшая двадцаткаЮАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала