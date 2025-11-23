Рейтинг@Mail.ru
В G20 договорились проводить политику экономического процветания - РИА Новости, 23.11.2025
14:12 23.11.2025 (обновлено: 14:19 23.11.2025)
В G20 договорились проводить политику экономического процветания
в мире
йоханнесбург
юар
максим орешкин
большая двадцатка
йоханнесбург
юар
в мире, йоханнесбург, юар, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Йоханнесбург, ЮАР, Максим Орешкин, Большая двадцатка
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 обязались проводить финансовую политику, которая способствует обеспечению экономического процветания для всех, сообщается в совместной декларации участников, принятой на саммите G20 в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
"В духе темы председательства ЮАР в "Группе двадцати" – "Солидарность, равенство, устойчивое развитие" – мы обязуемся проводить финансовую политику, которая способствует обеспечению экономического процветания для всех", - говорится в тексте документа.
Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Страны G20 договорились искоренять насилие к женщинам
