В G20 договорились проводить политику экономического процветания

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 обязались проводить финансовую политику, которая способствует обеспечению экономического процветания для всех, сообщается в совместной декларации участников, принятой на саммите G20 в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.