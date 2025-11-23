https://ria.ru/20251123/g20-2056923207.html
В G20 договорились проводить политику экономического процветания
В G20 договорились проводить политику экономического процветания - РИА Новости, 23.11.2025
В G20 договорились проводить политику экономического процветания
Страны G20 обязались проводить финансовую политику, которая способствует обеспечению экономического процветания для всех, сообщается в совместной декларации... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:12:00+03:00
2025-11-23T14:12:00+03:00
2025-11-23T14:19:00+03:00
в мире
йоханнесбург
юар
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056928987_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e07385a1e86fc52a06ca011ea911a69c.jpg
https://ria.ru/20251123/strana-2056918053.html
йоханнесбург
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056928987_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_61bace14c56c2d4f2f84558b03bf691a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, юар, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Йоханнесбург, ЮАР, Максим Орешкин, Большая двадцатка
В G20 договорились проводить политику экономического процветания
В G20 договорились проводить финансовую политику для экономического процветания