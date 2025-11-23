Рейтинг@Mail.ru
Дуров назвал теорию о причастности Франции к смерти Кирка правдоподобной
21:24 23.11.2025 (обновлено: 21:50 23.11.2025)
Дуров назвал теорию о причастности Франции к смерти Кирка правдоподобной
Дуров назвал теорию о причастности Франции к смерти Кирка правдоподобной
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что считает теорию о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка... РИА Новости, 23.11.2025
в мире, франция, кэндис оуэнс, чарли кирк, павел дуров, telegram
В мире, Франция, Кэндис Оуэнс, Чарли Кирк, Павел Дуров, Telegram
Дуров назвал теорию о причастности Франции к смерти Кирка правдоподобной

Дуров считает теорию о причастности Франции к смерти Чарли Кирка правдоподобной

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что считает теорию о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной.
"Проанализировав все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции (президента Эммануэля) Макрона, я нахожу информацию (журналистки. — Прим. ред.) Кэндис (Оуэнс) о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300%-ные пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты", — написал Дуров в социальной сети X.
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Необратимые последствия". За что убили Чарли Кирка
11 сентября, 13:50
В субботу американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что некий источник из французских властных кругов связался с ней и рассказал, что убийца консервативного активиста Чарли Кирка "проходил обучение в тринадцатой бригаде французского легиона".
Оуэнс известна продвижением теории о том, что жена президента Франции Бриджит Макрон является биологическим мужчиной. Журналистка считает, что в связи с этим на нее может готовиться покушение. По словам Оуэнс, операция по ее убийству была поручена небольшой группе национальной жандармерии Франции, в которую входит один израильтянин.
Сторонник президента США Дональда Трампа 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
 
В миреФранцияКэндис ОуэнсЧарли КиркПавел ДуровTelegram
 
 
