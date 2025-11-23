В ЮАР прокомментировали возможность участия США в закрытии саммита G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Делегация США, вероятно, примет участие в закрытии саммита "Большой двадцатки" в ЮАР, несмотря на заявления о бойкоте мероприятия, заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.