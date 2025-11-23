Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР прокомментировали возможность участия США в закрытии саммита G20
10:06 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/delegatsija-2056896236.html
В ЮАР прокомментировали возможность участия США в закрытии саммита G20
В ЮАР прокомментировали возможность участия США в закрытии саммита G20
В ЮАР прокомментировали возможность участия США в закрытии саммита G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Делегация США, вероятно, примет участие в закрытии саммита "Большой двадцатки" в ЮАР, несмотря на заявления о бойкоте мероприятия, заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не участвуют в официальных переговорах по G20 в Южноафриканской Республике.
"Американская делегация на уровне посольства, вероятно, прибудет на саммит, но не будет участвовать в пленарном заседании, так как делегация Вашингтона не обладает соответствующим уровнем представительства. Делегация будет присутствовать на церемонии закрытия", - заявил Балойи на полях саммита.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушений прав белого населения.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
21 ноября, 16:56
 
