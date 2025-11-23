Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как решить кадровую проблему в АПК России - РИА Новости, 23.11.2025
05:07 23.11.2025 (обновлено: 10:01 23.11.2025)
Эксперт рассказал, как решить кадровую проблему в АПК России
Эксперт рассказал, как решить кадровую проблему в АПК России - РИА Новости, 23.11.2025
Эксперт рассказал, как решить кадровую проблему в АПК России
Кадровая проблема остается серьезной в российском АПК - не хватает около 200 тысяч человек; молодежи необходимо объяснять, что современный агропромышленный... РИА Новости, 23.11.2025
экономика
россия
российская академия наук
санкт-петербургский государственный университет
россия
экономика, россия, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет
Экономика, Россия, Российская академия наук, Санкт-Петербургский государственный университет
Эксперт рассказал, как решить кадровую проблему в АПК России

Племяшов: молодежи нужно объяснять преимущества АПК для решения кадровых проблем

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Кадровая проблема остается серьезной в российском АПК - не хватает около 200 тысяч человек; молодежи необходимо объяснять, что современный агропромышленный комплекс — это высокотехнологичная сфера с хорошими перспективами, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.
"Специалистов для АПК в России готовят аграрные и ветеринарные вузы. Есть базовая специальность "зоотехник", а крупные университеты, включая наш Санкт-Петербургский государственный университет, выпускают биотехнологов, биоинженеров, биоинформатиков", - сказал он.
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Молодые кадры АПК в Кировской области будут получать по 1 миллиону рублей
17 ноября, 16:35
Тем не менее, по его словам, "дефицит кадров остается серьезной проблемой".
"По данным федерального аграрного ведомства, агропрому не хватает около 200 тысяч человек, при этом ежегодно порядка 150 тысяч работников уходит на пенсию. Молодежи нужно объяснять, что современный агропромышленный комплекс — это высокотехнологичная сфера с хорошими перспективами", - заметил собеседник агентства.
"Государство запустило федеральный проект "Кадры в АПК", в рамках которого к 2030 году планируется создать 18 тысяч агроклассов по всей стране", - добавил он.
"Школьники изучают основы сельского хозяйства, работают с современным оборудованием, проходят практику на предприятиях. Чем раньше дети увидят, что агропром — это не только физический труд, но и наука, технологии, достойные зарплаты, тем больше вероятность, что они свяжут с этой сферой свою жизнь", - подчеркнул Племяшов.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Алиханов призвал обеспечить переход АПК к промышленной модели
12 ноября, 13:42
 
ЭкономикаРоссияРоссийская академия наукСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
