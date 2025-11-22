ЮАР будет рада участию США в закрытии саммита G20, заявили в правительстве

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Претория будет приветствовать намерение США все же принять участие в закрытии саммита лидеров "Большой двадцатки", заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.

"Мы будем приветствовать решение США связаться с нами и заявить о намерении участвовать в церемонии закрытия саммита. Мы никогда не закрывались от других стран", - заявил он на полях саммита.

По его словам, Претория в любом случае будет уважать решение страны-члена G20.

Представители Запада в рамках переговоров "группы двадцати" в преддверии лидерского саммита в ЮАР были ослаблены отсутствием США и оказались вынуждены все чаще искать контакты и точки соприкосновения с Россией, заявил ранее источник РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита G20 в ЮАР , отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.