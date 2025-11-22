Рейтинг@Mail.ru
09:30 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/yuar-2056764638.html
ЮАР будет рада участию США в закрытии саммита G20, заявили в правительстве

Балойи заявил, что ЮАР будет приветствовать участие США в закрытии саммита G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Претория будет приветствовать намерение США все же принять участие в закрытии саммита лидеров "Большой двадцатки", заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.
"Мы будем приветствовать решение США связаться с нами и заявить о намерении участвовать в церемонии закрытия саммита. Мы никогда не закрывались от других стран", - заявил он на полях саммита.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Глава ЕК подтвердила, что лидеры ЕС на G20 обсудят план США по Украине
21 ноября, 21:31
По его словам, Претория в любом случае будет уважать решение страны-члена G20.
Представители Запада в рамках переговоров "группы двадцати" в преддверии лидерского саммита в ЮАР были ослаблены отсутствием США и оказались вынуждены все чаще искать контакты и точки соприкосновения с Россией, заявил ранее источник РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не участвуют в официальных переговорах по G20 в Южноафриканской Республике.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита G20 в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Саммит G20 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В ЮАР подготовили площадку для проведения саммита G20
21 ноября, 21:36
 
