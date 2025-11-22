https://ria.ru/20251122/yuar-2056764638.html
ЮАР будет рада участию США в закрытии саммита G20, заявили в правительстве
ЮАР будет рада участию США в закрытии саммита G20, заявили в правительстве - РИА Новости, 22.11.2025
ЮАР будет рада участию США в закрытии саммита G20, заявили в правительстве
Претория будет приветствовать намерение США все же принять участие в закрытии саммита лидеров "Большой двадцатки", заявил РИА Новости глава отдела по работе со... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T09:30:00+03:00
2025-11-22T09:30:00+03:00
2025-11-22T09:30:00+03:00
в мире
сша
юар
йоханнесбург
каролин левитт
дональд трамп
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
https://ria.ru/20251121/es-2056716085.html
https://ria.ru/20251121/sammit-2056716868.html
сша
юар
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, юар, йоханнесбург, каролин левитт, дональд трамп, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, США, ЮАР, Йоханнесбург, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Максим Орешкин, Большая двадцатка
ЮАР будет рада участию США в закрытии саммита G20, заявили в правительстве
Балойи заявил, что ЮАР будет приветствовать участие США в закрытии саммита G20
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Претория будет приветствовать намерение США все же принять участие в закрытии саммита лидеров "Большой двадцатки", заявил РИА Новости глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.
"Мы будем приветствовать решение США связаться с нами и заявить о намерении участвовать в церемонии закрытия саммита. Мы никогда не закрывались от других стран", - заявил он на полях саммита.
По его словам, Претория в любом случае будет уважать решение страны-члена G20.
Представители Запада в рамках переговоров "группы двадцати" в преддверии лидерского саммита в ЮАР были ослаблены отсутствием США и оказались вынуждены все чаще искать контакты и точки соприкосновения с Россией, заявил ранее источник РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
заявила, что США
не участвуют в официальных переговорах по G20
в Южноафриканской Республике.
Президент США Дональд Трамп
заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита G20 в ЮАР
, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге
22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин
.