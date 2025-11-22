"Заплатят наши внуки". Европу поставили перед фактом из-за России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. На словах Запад вот-вот конфискует заблокированные российские активы, но на деле все куда сложнее. Бельгийский Euroclear, где хранятся средства, готов судиться с ЕС. В депозитарии утверждают: это не только нарушает международное право, но и создает нерешаемую проблему на десятилетия вперед.

"Все разделим"

На инвестировании замороженных 193 миллиардах евро в 2023-м заработали 4,4 миллиарда. В 2024-м — около семи. Отдали Киеву.

Еврокомиссии этого мало: хотят оформить для Украины кредит на 140 миллиардов за счет Москвы.

Международное право однозначно запрещает конфискацию суверенных госактивов. Попытки ЕС обойти этот запрет — например, формально признавая собственность России, пустить ее в оборот через "репарационный" кредит, сути не меняют.

В Бельгии заняли жесткую позицию: экспроприировать нельзя. Требуют юридических гарантий. Мол, когда Москва придет с исками, пусть ЕС возьмет на себя коллективную ответственность за эти действия, подчеркнули в Euroclear.

В Еврокомиссии твердят: депозитарию не о чем беспокоиться, все в ЕС к этому готовы.

"Гарантии также распространятся на риски, вытекающие из двусторонних инвестиционных соглашений, которые связаны с иммобилизацией российских суверенных активов", — цитирует Politico письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен руководителям ЕС.

"Готовы судиться"

Однако обещаниям ЕК не верят. В депозитарии понимают: очень высоки шансы оказаться крайними. Без юридических документов в суде все заявят, что они ни при чем.

« "Тут есть два аспекта. Первое: прямые материальные издержки по компенсации ущерба. Второе: утрата доверия к Euroclear как глобальному депозитарию, что гораздо серьезнее", — поясняет Иван Скавыш, эксперт по инвестициям, сделкам слияний и поглощений (M&A) и корпоративному управлению.

Депозитарий продолжает противостоять давлению. Глава компании Валери Урбен предупредила: обратимся в суд.

Это возможно, если совет директоров сочтет, что "фидуциарные обязательства Euroclear поставлены под сомнение".

"Вы в своем уме?"

Урбен напомнила еврочиновникам: изъятие российских резервов породит бегство крупнейших инвесторов. Впрочем, это уже происходит.

Так, Китай в 2024-м вывел из депозитария около трех триллионов долларов, Саудовская Аравия выразила желание продать европейские облигации на 20 миллиардов евро, отмечает Михаил Хачатурян, доцент кафедры Стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России.

Потерей 190 миллиардов дело не закончится. Крах репутации обойдется куда дороже.

В Euroclear сейчас хранятся активы на совокупную сумму почти в 42 триллиона евро.

« Депозитарий — ядро инфраструктуры мирового фондового рынка и рынка облигаций, совокупная стоимость которых оценивается в 220 триллионов долларов, указывает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".

"Правовой коллапс"

Наблюдатели подчеркивают: заявления Урбен задают еще более жесткие юридические рамки. В ЕС до сих пор не решились на конфискацию в том числе из-за позиции Euroclear.

« "По сути, мы наблюдаем правовой коллапс. Урбен поднимает ставки, фактически предупреждая Еврокомиссию о том, что любое принудительное действие против российских активов создаст прямые регрессные требования к ЕС со стороны самого депозитария и третьих счетодержателей", — подчеркивает Иван Родионов, директор консалтингового агентства Rodionoff group, эксперт в области налогового права.

Таким образом, по его словам, выстраивается линия защиты: "Euroclear не принимал политических решений, но был вынужден подчиниться".

"Как минимум они могут затянуть процесс конфискации на годы, сделав его юридически и финансово крайне затратным. Конечно, это не остановит "воров из ЕС", но серьезно повысит цену ошибки", — заключает аналитик.

"Платить будут внуки"

Проблема не только в попытках реализовать в обход закона схему кредитования Киева под залог активов России. У Украины не просматриваются источники погашения кредитов даже в отдаленной перспективе, поэтому обращение на взыскание залога неизбежно, добавляет Вожов.

Очевидно, что расплачиваться за вопиющее нарушение норм международного права предстоит самой Европе. Но где взять такие деньги, непонятно.

Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сумма, которой хочет столь бездумно распорядиться Еврокомиссия, — астрономическая, таких средств у государств "просто не существует".

« "Волшебный трюк" Брюсселя — совместный европейский кредит — гарантировал бы, что даже нашим внукам придется платить за издержки российско-украинского конфликта", — написал он в соцсети X .

И напомнил: речь идет о 65% ВВП Венгрии и 75% годового бюджета ЕС.