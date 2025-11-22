Рейтинг@Mail.ru
"Заплатят наши внуки". Европу поставили перед фактом из-за России - РИА Новости, 22.11.2025
08:00 22.11.2025 (обновлено: 08:09 22.11.2025)
"Заплатят наши внуки". Европу поставили перед фактом из-за России
"Заплатят наши внуки". Европу поставили перед фактом из-за России - РИА Новости, 22.11.2025
"Заплатят наши внуки". Европу поставили перед фактом из-за России
На словах Запад вот-вот конфискует заблокированные российские активы, но на деле все куда сложнее. Бельгийский Euroclear, где хранятся средства, готов судиться... РИА Новости, 22.11.2025
"Заплатят наши внуки". Европу поставили перед фактом из-за России

Вожов: Euroclear понесет триллионные потери в случае изъятия российских активов

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. На словах Запад вот-вот конфискует заблокированные российские активы, но на деле все куда сложнее. Бельгийский Euroclear, где хранятся средства, готов судиться с ЕС. В депозитарии утверждают: это не только нарушает международное право, но и создает нерешаемую проблему на десятилетия вперед.

"Все разделим"

На инвестировании замороженных 193 миллиардах евро в 2023-м заработали 4,4 миллиарда. В 2024-м — около семи. Отдали Киеву.
Еврокомиссии этого мало: хотят оформить для Украины кредит на 140 миллиардов за счет Москвы.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Международное право однозначно запрещает конфискацию суверенных госактивов. Попытки ЕС обойти этот запрет — например, формально признавая собственность России, пустить ее в оборот через "репарационный" кредит, сути не меняют.
В Бельгии заняли жесткую позицию: экспроприировать нельзя. Требуют юридических гарантий. Мол, когда Москва придет с исками, пусть ЕС возьмет на себя коллективную ответственность за эти действия, подчеркнули в Euroclear.
В Еврокомиссии твердят: депозитарию не о чем беспокоиться, все в ЕС к этому готовы.
"Гарантии также распространятся на риски, вытекающие из двусторонних инвестиционных соглашений, которые связаны с иммобилизацией российских суверенных активов", — цитирует Politico письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен руководителям ЕС.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Несмотря на план США, ЕК не отказывается от идей по российским активам
21 ноября, 14:38

"Готовы судиться"

Однако обещаниям ЕК не верят. В депозитарии понимают: очень высоки шансы оказаться крайними. Без юридических документов в суде все заявят, что они ни при чем.
«
"Тут есть два аспекта. Первое: прямые материальные издержки по компенсации ущерба. Второе: утрата доверия к Euroclear как глобальному депозитарию, что гораздо серьезнее", — поясняет Иван Скавыш, эксперт по инвестициям, сделкам слияний и поглощений (M&A) и корпоративному управлению.
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе Justitia возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Завалят исками": В Европе потребовали оставить деньги России в покое
22 июля, 08:00
Депозитарий продолжает противостоять давлению. Глава компании Валери Урбен предупредила: обратимся в суд.
Это возможно, если совет директоров сочтет, что "фидуциарные обязательства Euroclear поставлены под сомнение".

"Вы в своем уме?"

Урбен напомнила еврочиновникам: изъятие российских резервов породит бегство крупнейших инвесторов. Впрочем, это уже происходит.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Все-таки запускают": Запад возмутило решение России и Китая
7 сентября, 08:00
Так, Китай в 2024-м вывел из депозитария около трех триллионов долларов, Саудовская Аравия выразила желание продать европейские облигации на 20 миллиардов евро, отмечает Михаил Хачатурян, доцент кафедры Стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России.
Потерей 190 миллиардов дело не закончится. Крах репутации обойдется куда дороже.
В Euroclear сейчас хранятся активы на совокупную сумму почти в 42 триллиона евро.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Золотые слитки
«
Депозитарий — ядро инфраструктуры мирового фондового рынка и рынка облигаций, совокупная стоимость которых оценивается в 220 триллионов долларов, указывает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".

"Правовой коллапс"

Наблюдатели подчеркивают: заявления Урбен задают еще более жесткие юридические рамки. В ЕС до сих пор не решились на конфискацию в том числе из-за позиции Euroclear.
«
"По сути, мы наблюдаем правовой коллапс. Урбен поднимает ставки, фактически предупреждая Еврокомиссию о том, что любое принудительное действие против российских активов создаст прямые регрессные требования к ЕС со стороны самого депозитария и третьих счетодержателей", — подчеркивает Иван Родионов, директор консалтингового агентства Rodionoff group, эксперт в области налогового права.
Таким образом, по его словам, выстраивается линия защиты: "Euroclear не принимал политических решений, но был вынужден подчиниться".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Только этот вариант". Европа решилась на последний отчаянный шаг
23 октября, 08:00
"Как минимум они могут затянуть процесс конфискации на годы, сделав его юридически и финансово крайне затратным. Конечно, это не остановит "воров из ЕС", но серьезно повысит цену ошибки", — заключает аналитик.

"Платить будут внуки"

Проблема не только в попытках реализовать в обход закона схему кредитования Киева под залог активов России. У Украины не просматриваются источники погашения кредитов даже в отдаленной перспективе, поэтому обращение на взыскание залога неизбежно, добавляет Вожов.
Очевидно, что расплачиваться за вопиющее нарушение норм международного права предстоит самой Европе. Но где взять такие деньги, непонятно.
Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сумма, которой хочет столь бездумно распорядиться Еврокомиссия, — астрономическая, таких средств у государств "просто не существует".
«
"Волшебный трюк" Брюсселя — совместный европейский кредит — гарантировал бы, что даже нашим внукам придется платить за издержки российско-украинского конфликта", — написал он в соцсети X .
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
И напомнил: речь идет о 65% ВВП Венгрии и 75% годового бюджета ЕС.
Усугубляет ситуацию еще одна деталь. Греческий министр экономики и финансов Кириакос Пиерракакис признал, что у ЕС пока нет альтернативного плана по финансированию Киева. Так что ситуация поистине тупиковая.
Цены за топливо на автозаправочной станции в Германии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"В срочном порядке": Европа столкнулась с форс-мажором из-за США
18 ноября, 08:00
 
РоссияБрюссельКиевМихаил ХачатурянВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииУрсула фон дер ЛяйенEuroclearЗамороженные российские активыУкраинаКитайСаудовская Аравия
 
 
