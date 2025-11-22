Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 22.11.2025 (обновлено: 20:21 22.11.2025)
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2025
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ

Умер раненный при атаке украинского БПЛА житель белгородского города Валуйки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В реанимационном отделении больницы скончался мужчина, который пострадал в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в городе Валуйки. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", — написал он.
В воронежском интернате рассказали об эвакуации детей из-за удара ВСУ
Глава региона сообщил об атаке БПЛА сегодня днем. Еще один пострадавший с осколочными ранениями кисти и бедра проходит лечение в Валуйской ЦРБ.
При детонации загорелся грузовик, его потушили. Повреждения получили навес и оборудование.
Последствия других атак:
  • в селе Бессоновка Белгородского округа при детонации дрона повреждена стена предприятия;
  • в селе Головино повреждения получил склад на производстве;
  • в городе Грайворон FPV-дрон повредил кузов и лобовое стекло автомобиля, при детонации второго дрона повреждены забор частного дома и припаркованная машина;
  • в селе Гора-Подол Грайворонского округа БПЛА сдетонировал во дворе частного дома — пробита кровля и посечен фасад;
ВСУ за сутки атаковали шесть округов Белгородской области
  • в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждено остекление частного дома;
  • в селе Мешковое при детонации беспилотника поврежден автомобиль;
  • в частном доме в селе Долгое Валуйского округа выбиты окна, повреждена входная зона, кроме того, перебита линия электропередачи;
  • в селе Байцуры Борисовского округа при детонации FPV-дрона загорелся частный дом.
Украинские боевики ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. В ответ на атаки армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВалуйкиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВалуйский районРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала