https://ria.ru/20251122/ukraina-2056833677.html
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 22.11.2025
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T19:27:00+03:00
2025-11-22T19:27:00+03:00
2025-11-22T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
валуйки
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
валуйский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513741_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f7551444e38295b1d9b717ed3bb7058f.jpg
https://ria.ru/20251119/direktor-2056130049.html
https://ria.ru/20251122/vsu-2056778011.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
валуйки
белгородская область
валуйский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513741_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_12e494fdb0a3f786f4d31b0d5a372afd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, валуйский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Валуйки, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Валуйский район, Россия
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
Умер раненный при атаке украинского БПЛА житель белгородского города Валуйки
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"В реанимационном отделении больницы скончался мужчина, который пострадал в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в городе Валуйки. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", — написал он.
Глава региона сообщил об атаке БПЛА сегодня днем. Еще один пострадавший с осколочными ранениями кисти и бедра проходит лечение в Валуйской ЦРБ.
При детонации загорелся грузовик, его потушили. Повреждения получили навес и оборудование.
- в селе Бессоновка Белгородского округа при детонации дрона повреждена стена предприятия;
- в селе Головино повреждения получил склад на производстве;
- в городе Грайворон FPV-дрон повредил кузов и лобовое стекло автомобиля, при детонации второго дрона повреждены забор частного дома и припаркованная машина;
- в селе Гора-Подол Грайворонского округа БПЛА сдетонировал во дворе частного дома — пробита кровля и посечен фасад;
- в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждено остекление частного дома;
- в селе Мешковое при детонации беспилотника поврежден автомобиль;
- в частном доме в селе Долгое Валуйского округа выбиты окна, повреждена входная зона, кроме того, перебита линия электропередачи;
- в селе Байцуры Борисовского округа при детонации FPV-дрона загорелся частный дом.
Украинские боевики ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. В ответ на атаки армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.