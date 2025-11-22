В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале

"В реанимационном отделении больницы скончался мужчина, который пострадал в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в городе Валуйки. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", — написал он.

Глава региона сообщил об атаке БПЛА сегодня днем. Еще один пострадавший с осколочными ранениями кисти и бедра проходит лечение в Валуйской ЦРБ.

При детонации загорелся грузовик, его потушили. Повреждения получили навес и оборудование.

Последствия других атак:

в селе Бессоновка Белгородского округа при детонации дрона повреждена стена предприятия;

в селе Головино повреждения получил склад на производстве;

в городе Грайворон FPV-дрон повредил кузов и лобовое стекло автомобиля, при детонации второго дрона повреждены забор частного дома и припаркованная машина;

в селе Гора-Подол Грайворонского округа БПЛА сдетонировал во дворе частного дома — пробита кровля и посечен фасад;

в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждено остекление частного дома;

в селе Мешковое при детонации беспилотника поврежден автомобиль;

в частном доме в селе Долгое Валуйского округа выбиты окна, повреждена входная зона, кроме того, перебита линия электропередачи;

в селе Байцуры Борисовского округа при детонации FPV-дрона загорелся частный дом.