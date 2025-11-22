МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Главные противники украинского народа притворяются его союзниками, написал журналист Томас Фази в соцсети X.
"К этому моменту должно быть болезненно ясно: величайшие враги Украины те, кто выдает себя за ее сторонников — на самом деле так было всегда. В любом случае, кто размещает украинские флаги в своих профилях в соцсетях, сознательно или бессознательно болеет за полное уничтожение Украины", — отметил он.
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания, бросая силы на срыв плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, хотели бы воевать до последнего украинца.
Влияние Великобритании на поведение Владимира Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с Москвой в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".