"За полное уничтожение". На Западе раскрыли отношение к СВО - РИА Новости, 22.11.2025
06:59 22.11.2025 (обновлено: 07:01 22.11.2025)
"За полное уничтожение". На Западе раскрыли отношение к СВО
Главные противники украинского народа притворяются его союзниками, написал журналист Томас Фази в соцсети X.
в мире, украина, великобритания, евросоюз, россия, владимир зеленский, борис джонсон, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Украина, Великобритания, Евросоюз, Россия, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Главные противники украинского народа притворяются его союзниками, написал журналист Томас Фази в соцсети X.
"К этому моменту должно быть болезненно ясно: величайшие враги Украины те, кто выдает себя за ее сторонников — на самом деле так было всегда. В любом случае, кто размещает украинские флаги в своих профилях в соцсетях, сознательно или бессознательно болеет за полное уничтожение Украины", — отметил он.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания, бросая силы на срыв плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, хотели бы воевать до последнего украинца.
Влияние Великобритании на поведение Владимира Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с Москвой в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
 
В мире, Украина, Великобритания, Евросоюз, Россия, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
 
 
