Террористка Трепова* не стала обжаловать приговор в Верховном суде - РИА Новости, 22.11.2025
02:01 22.11.2025 (обновлено: 02:16 22.11.2025)
Террористка Трепова* не стала обжаловать приговор в Верховном суде
Террористка Трепова* не стала обжаловать приговор в Верховном суде

Дарья Трепова в суде
Дарья Трепова в суде
Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Дарья Трепова в суде. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дарья Трепова*, осужденная за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, не стала подавать кассационную жалобу на приговор в Верховный суд РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления, и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года и штрафом 600 тысяч рублей. В мае 2024 года Апелляционный военный суд признал решение законным, оно вступило в силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
Сразу после апелляции Трепова* по видеосвязи заявила, что намерена обжаловать приговор в кассации, однако этого не произошло. Предусмотренный законом на подачу кассационной жалобы срок, как следует из судебных материалов, истек.
Кассационная жалоба осужденной в Верховный суд РФ не поступала, подтвердили РИА Новости в пресс-службе ВС РФ.
В то же время у Треповой* есть возможность попросить восстановить срок для обжалования, но только в том случае, если он был пропущен по уважительной причине, например из-за болезни.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов
