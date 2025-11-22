Террористка Трепова* не стала обжаловать приговор в Верховном суде

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дарья Трепова*, осужденная за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, не стала подавать кассационную жалобу на приговор в Верховный суд РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В то же время у Треповой* есть возможность попросить восстановить срок для обжалования, но только в том случае, если он был пропущен по уважительной причине, например из-за болезни.