В Белгородской области два человека ранены в результате удара ВСУ
В Белгородской области два человека ранены в результате удара ВСУ
В Белгородской области два человека ранены в результате удара ВСУ
Беспилотник ВСУ ударил по территории коммерческого объекта в белгородских Валуйках, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T15:34:00+03:00
2025-11-22T15:34:00+03:00
2025-11-22T15:35:00+03:00
В Белгородской области два человека ранены в результате удара ВСУ
Гладков: в Валуйках беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Беспилотник ВСУ ударил по территории коммерческого объекта в белгородских Валуйках, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
беспилотник ударил по территории коммерческого объекта. Один мужчина с осколочными ранениями кисти и бедра был доставлен в Валуйскую ЦРБ бригадой скорой помощи. Второй пострадавший, находящийся в крайне тяжелом состоянии, получает медицинскую помощь в отделении реанимации. В результате детонации загорелся грузовой автомобиль — пожарные расчёты потушили пожар. Также повреждены навес и оборудование", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что в Грайворонском округе в селе Глотово дрон атаковал легковой автомобиль — у транспортного средства повреждены дверь и капот. Кроме того, второй FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом — повреждено остекление.
Как уточнил губернатор, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате ударов FPV-дронов выбиты окна, посечён фасад частного дома, а также повреждён объект инфраструктуры.
Информация о последствиях уточняется.