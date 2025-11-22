На Ставрополье изъяли контрафактную продукцию на 25 миллионов рублей

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ выявила и изъяла в Ставропольском крае более 12 тысяч единиц контрафактной продукции и немаркированных товаров на 25 миллионов рублей, по этим фактам сейчас проводятся проверки; среди этих товаров - одежда, сумки, парфюмерия, телефоны и аксессуары для них, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"В магазинах Ставропольского края изъято более 12 тыс. единиц незаконной продукции на 25 млн рублей. Службой таможенного контроля после выпуска товаров во взаимодействии с контролирующими органами пресечена деятельность ряда торговых точек, осуществлявших оборот немаркированных товаров и контрафактной продукции. Мероприятия прошли в Ставрополе Минеральных Водах и поселке Иноземцево", - говорится в сообщении.

В результате проверки пяти магазинов из незаконного оборота изъято более пяти тысяч единиц контрафактной продукции и свыше семи тысяч - без обязательной маркировки, уточнили в ФТС

"Среди изъятого - одежда (спортивные костюмы, футболки), сумки, парфюмерия и аксессуары для телефонов. Партии изъятых мобильных телефонов направлены на экспертизу для установления рыночной стоимости и дальнейшей проверки законности их ввоза на территорию страны", - рассказали в ведомстве.

"В настоящее время по всем выявленным фактам проводятся контрольные мероприятия. В случае подтверждения нарушений будет принято решение о возбуждении уголовных и административных дел", - отмечается в сообщении.

Товар, который ввозится без уплаты установленных таможенных платежей и налогов, а также не сертифицированный, немаркированный товар, в том числе без информации на русском языке, нарушает права очень большого круга участников потребительского рынка, заявил РИА Новости председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов

"Прежде всего страдает сам потребитель, который получает некачественный, зачастую небезопасный товар, не покрываемый гарантиями изготовителя, на который не установлены возможности технического обслуживания и ремонта как в пределах гарантийного срока, так и в течение срока службы", - подчеркивает эксперт.

Кроме того, страдают добросовестный бизнес и отечественные производители, которые производят товары в этом же сегменте и не могут конкурировать с нелегальной продукцией, которая не соответствует базовым требованиям, отмечает Павлов.

"Существенный ущерб причиняется и государству, которое не получает всех предусмотренных законом налогов, сборов и так далее... В свою очередь, сейчас государством созданы все условия для легального ввоза: все сервисы цифровизированы, все взаимоотношения с различными ведомствами максимально удобные и прозрачные", - сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввоз товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана Киргизии без документов с подтверждением их статуса как товаров ЕАЭС и без маркировки, предусмотренной союзом при ряде условий. Получателями товаров являются российские юрлица, у перевозчика должно быть уведомление от получателя товаров в таможенный орган РФ в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар в соответствии с действующим законодательством в таможенной сфере.