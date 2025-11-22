Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье изъяли контрафактную продукцию на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/stavropole-2056759955.html
На Ставрополье изъяли контрафактную продукцию на 25 миллионов рублей
На Ставрополье изъяли контрафактную продукцию на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 22.11.2025
На Ставрополье изъяли контрафактную продукцию на 25 миллионов рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ выявила и изъяла в Ставропольском крае более 12 тысяч единиц контрафактной продукции и немаркированных товаров на 25... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T08:45:00+03:00
2025-11-22T08:45:00+03:00
происшествия
россия
ставропольский край
ставрополь
олег павлов
владимир путин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb6c42d9cd7a1630a129492bec57e339.jpg
https://ria.ru/20251115/yurist-2055109965.html
https://ria.ru/20251109/zabajkale-2053753646.html
https://ria.ru/20250716/vino-2029359193.html
россия
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d8418f768c2287a04548539005bd4e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ставропольский край, ставрополь, олег павлов, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Ставрополь, Олег Павлов, Владимир Путин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Евразийский экономический союз
На Ставрополье изъяли контрафактную продукцию на 25 миллионов рублей

ФТС выявила в магазинах Ставрополья незаконную продукцию на 25 миллионов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭмблема Федеральной таможенной службы России
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ выявила и изъяла в Ставропольском крае более 12 тысяч единиц контрафактной продукции и немаркированных товаров на 25 миллионов рублей, по этим фактам сейчас проводятся проверки; среди этих товаров - одежда, сумки, парфюмерия, телефоны и аксессуары для них, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"В магазинах Ставропольского края изъято более 12 тыс. единиц незаконной продукции на 25 млн рублей. Службой таможенного контроля после выпуска товаров во взаимодействии с контролирующими органами пресечена деятельность ряда торговых точек, осуществлявших оборот немаркированных товаров и контрафактной продукции. Мероприятия прошли в Ставрополе, Минеральных Водах и поселке Иноземцево", - говорится в сообщении.
Тарталетки с красной икрой - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Юрист рассказал, как избежать покупки контрафактного алкоголя и икры
15 ноября, 03:10
В результате проверки пяти магазинов из незаконного оборота изъято более пяти тысяч единиц контрафактной продукции и свыше семи тысяч - без обязательной маркировки, уточнили в ФТС.
"Среди изъятого - одежда (спортивные костюмы, футболки), сумки, парфюмерия и аксессуары для телефонов. Партии изъятых мобильных телефонов направлены на экспертизу для установления рыночной стоимости и дальнейшей проверки законности их ввоза на территорию страны", - рассказали в ведомстве.
"В настоящее время по всем выявленным фактам проводятся контрольные мероприятия. В случае подтверждения нарушений будет принято решение о возбуждении уголовных и административных дел", - отмечается в сообщении.
Товар, который ввозится без уплаты установленных таможенных платежей и налогов, а также не сертифицированный, немаркированный товар, в том числе без информации на русском языке, нарушает права очень большого круга участников потребительского рынка, заявил РИА Новости председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
"Прежде всего страдает сам потребитель, который получает некачественный, зачастую небезопасный товар, не покрываемый гарантиями изготовителя, на который не установлены возможности технического обслуживания и ремонта как в пределах гарантийного срока, так и в течение срока службы", - подчеркивает эксперт.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Забайкалье задержали китайца, пытавшегося вывезти 15 слитков с золотом
9 ноября, 09:23
Кроме того, страдают добросовестный бизнес и отечественные производители, которые производят товары в этом же сегменте и не могут конкурировать с нелегальной продукцией, которая не соответствует базовым требованиям, отмечает Павлов.
"Существенный ущерб причиняется и государству, которое не получает всех предусмотренных законом налогов, сборов и так далее... В свою очередь, сейчас государством созданы все условия для легального ввоза: все сервисы цифровизированы, все взаимоотношения с различными ведомствами максимально удобные и прозрачные", - сказал эксперт.
Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввоз товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов с подтверждением их статуса как товаров ЕАЭС и без маркировки, предусмотренной союзом при ряде условий. Получателями товаров являются российские юрлица, у перевозчика должно быть уведомление от получателя товаров в таможенный орган РФ в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар в соответствии с действующим законодательством в таможенной сфере.
"По такому принципу по состоянию на сейчас границу пересекли уже 2 847 большегрузов", - рассказали в ФТС.
Павильон Виноделие России на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Роскачество оценило возможность подделки российского вина
16 июля, 03:39
 
ПроисшествияРоссияСтавропольский крайСтавропольОлег ПавловВладимир ПутинФедеральная таможенная служба (ФТС России)Евразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала