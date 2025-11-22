Рейтинг@Mail.ru
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS
17:56 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/sanktsii-2056824070.html
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS
в мире, сербия, сша, хорватия, александр вучич, павел сорокин, нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции в отношении россии, александр дюков
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS

Вучич: продажа NIS станет вынужденным и недобровольным шагом

Александр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич посетовал, что его государство не имеет права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) по санкциями США, так как продажа компании станет вынужденным и недобровольным шагом.
Президент Сербии сообщил в пятницу, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании, вступившие в силу 9 октября, не отразились на гражданах.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов
20 ноября, 05:04
"Всегда миноритарный акционер имеет право первоочередной покупки, но проблема в том, что здесь речь не идет о добровольной продаже. Нам указывают те (оппоненты властей, бывшее руководство страны – ред.), кто совершил первоочередную продажу, а это было на 100% в сербских руках. Они продали 56,16% русским, а затем и малым акционерам еще 14%, чтобы угодить кое-кому перед выборами. И потом приходят ко мне, и я виноват, что не могу купить нечто, что кто-то другой не хочет продать. А те, кто все это продал, чтобы получить больше голосов на выборах, не виноваты", - заявил Вучич журналистам на открытии выставки Wine vision в субботу.
Он уточнил, что американская сторона хочет увидеть договор о продаже российского контрольного пакета третьей стороне и все его детали, прежде чем принять решение о снятии санкций с NIS, а "это невозможно после всего пяти дней переговоров".
"Что я должен сказать россиянам, что не могут продать арабам или венграм? Как сказать, что не могут, если нам скорее надо, чтобы продали? Или нам начать недружественный отъем, но я этого не хочу. Этого желают многие в мире. Это последняя опция", - подчеркнул Вучич и добавил, что считает такой вариант развития событий безответственным.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович объявила ранее, что российские владельцы согласились продать свою долю в 56,15% в "Нефтяной индустрии Сербии", с января находящейся под санкциями США, которые вступили в силу 9 октября.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Аналитик предупредил о последствиях отказа Турции от российского газа
21 ноября, 05:52
"Нефтяная индустрия Сербии" подала 18 ноября Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Нужен психиатр". В ЕС устроили истерику из-за США
Вчера, 09:54
 
В миреСербияСШАХорватияАлександр ВучичПавел СорокинНефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении РоссииАлександр Дюков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
