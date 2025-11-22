Эксперт оценил последствия отказа США от участия в саммите G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Отсутствие США на саммите G20 позволит развивающимся странам высказаться открыто, заявила РИА Новости старший исследователь исследовательской группы "Большой двадцатки" и "Большой семерки" Шивон Меротра (Siobhan Mehrotra).
"Этот саммит беспрецедентный, такого ранее не происходило, две мировых державы - США и Китай - не посещают его. В то же время ЮАР предоставляет платформу, чтобы были громче услышаны голоса, обычно находящиеся на периферии. ЮАР проводит первый в Африке саммит G20, изменения происходят очень быстро. Таким образом, странам с низким и средним доходом не нужно волноваться о глобальных супердержавах, которые оставляют их в тени, они могут открыто высказываться. Это отличный шанс для этих стран контактировать друг с другом и обмениваться информацией", - сказала Меротра.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита, требуют ее оформления только в качестве заявления председательства.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.