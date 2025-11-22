Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил последствия отказа США от участия в саммите G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/sammit-2056790855.html
Эксперт оценил последствия отказа США от участия в саммите G20
Эксперт оценил последствия отказа США от участия в саммите G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Эксперт оценил последствия отказа США от участия в саммите G20
Отсутствие США на саммите G20 позволит развивающимся странам высказаться открыто, заявила РИА Новости старший исследователь исследовательской группы "Большой... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T13:29:00+03:00
2025-11-22T13:29:00+03:00
в мире
сша
юар
китай
дональд трамп
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056786221_0:167:3136:1931_1920x0_80_0_0_7cba3caacd2dced0eca888fdec916142.jpg
https://ria.ru/20251122/sammit-2056789285.html
сша
юар
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056786221_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_3a640a244ea636242601d658ff550186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, юар, китай, дональд трамп, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, США, ЮАР, Китай, Дональд Трамп, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Эксперт оценил последствия отказа США от участия в саммите G20

Меротра: отсутствие США на саммите G20 позволит странам высказаться открыто

© Getty Images / Anadolu / Ercin ErturkОткрытие саммита лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025
Открытие саммита лидеров Группы двадцати в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Getty Images / Anadolu / Ercin Erturk
Открытие саммита лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Отсутствие США на саммите G20 позволит развивающимся странам высказаться открыто, заявила РИА Новости старший исследователь исследовательской группы "Большой двадцатки" и "Большой семерки" Шивон Меротра (Siobhan Mehrotra).
"Этот саммит беспрецедентный, такого ранее не происходило, две мировых державы - США и Китай - не посещают его. В то же время ЮАР предоставляет платформу, чтобы были громче услышаны голоса, обычно находящиеся на периферии. ЮАР проводит первый в Африке саммит G20, изменения происходят очень быстро. Таким образом, странам с низким и средним доходом не нужно волноваться о глобальных супердержавах, которые оставляют их в тени, они могут открыто высказываться. Это отличный шанс для этих стран контактировать друг с другом и обмениваться информацией", - сказала Меротра.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита, требуют ее оформления только в качестве заявления председательства.
К пятнице сторонам удалось согласовать итоговый документ. По информации источника РИА Новости, в нем не содержится осуждения России в связи с конфликтом на Украине, при этом есть призыв к мирному урегулированию конфликтов.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Источник рассказал, как поменялась программа саммита G20
Вчера, 13:13
 
В миреСШАЮАРКитайДональд ТрампМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала