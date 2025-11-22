Источник рассказал, как поменялась программа саммита G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Декларация саммита лидеров "Большой двадцатки" в ЮАР была утверждена лидерами в нарушение традиции в начале саммита, так как они почувствовали необходимость изменить программу, сообщил осведомленный источник РИА Новости.

"Декларация была одобрена единогласно. Обычно ее утверждают в конце саммита, но в пятницу и субботу в ходе двусторонних переговоров возникло ощущение, что необходимо сначала принять декларацию, а потом перейти к другим вопросам", - сказал источник.