Источник рассказал, как поменялась программа саммита G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Декларация саммита лидеров "Большой двадцатки" в ЮАР была утверждена лидерами в нарушение традиции в начале саммита, так как они почувствовали необходимость изменить программу, сообщил осведомленный источник РИА Новости.
"Декларация была одобрена единогласно. Обычно ее утверждают в конце саммита, но в пятницу и субботу в ходе двусторонних переговоров возникло ощущение, что необходимо сначала принять декларацию, а потом перейти к другим вопросам", - сказал источник.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, и в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита и требует ее оформления только в качестве заявления председательства.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.