Рейтинг@Mail.ru
Участники саммита G20 приняли совместную декларацию, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 22.11.2025 (обновлено: 13:01 22.11.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20251122/sammit-2056788251.html
Участники саммита G20 приняли совместную декларацию, сообщил источник
Участники саммита G20 приняли совместную декларацию, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2025
Участники саммита G20 приняли совместную декларацию, сообщил источник
УЧАСТНИКИ САММИТА G20 В ЮАР ПРИНЯЛИ СОВМЕСТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ – ИСТОЧНИК РИА НОВОСТИ РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T13:00:00+03:00
2025-11-22T13:01:00+03:00
юар
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056785318_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_cad235d423aed5ad11ae71186308a1f1.jpg
https://ria.ru/20251122/prezident-2056779914.html
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056785318_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bb34c3c6482e64a3f3cb098687ebab13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юар, большая двадцатка
ЮАР, Большая двадцатка
Участники саммита G20 приняли совместную декларацию, сообщил источник

Источник: на саммите G20 в ЮАР участники приняли совместную декларацию

© AP Photo / Themba HadebeМедиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЧАСТНИКИ САММИТА G20 В ЮАР ПРИНЯЛИ СОВМЕСТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ – ИСТОЧНИК РИА НОВОСТИ
РИА Новости
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В ЮАР стартовал саммит G20
Вчера, 12:12
 
ЮАРБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала