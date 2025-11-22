Рейтинг@Mail.ru
Многодетная мать из Казани получила титул "Миссис Вселенная Классик — 2025" - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:47 22.11.2025 (обновлено: 17:29 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/rossiya-2056815347.html
Многодетная мать из Казани получила титул "Миссис Вселенная Классик — 2025"
Многодетная мать из Казани получила титул "Миссис Вселенная Классик — 2025" - РИА Новости, 22.11.2025
Многодетная мать из Казани получила титул "Миссис Вселенная Классик — 2025"
Многодетная мать из Казани Диляра Залялиева выиграла в конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик — 2025", о чем сообщила в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T16:47:00+03:00
2025-11-22T17:29:00+03:00
казань
куала-лумпур
в мире
хорошие новости
республика татарстан (татарстан)
россия
многодетные семьи
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056815039_0:568:1440:1378_1920x0_80_0_0_973022e22832255a8b1741ec5007fbff.jpg
https://ria.ru/20251121/konkurs-2056538870.html
казань
куала-лумпур
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056815039_0:433:1440:1513_1920x0_80_0_0_e6da062a47a9f4cff9347c89820f4a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, куала-лумпур, в мире, республика татарстан (татарстан), россия, многодетные семьи, дети
Казань, Куала-Лумпур, В мире, Хорошие новости, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Многодетные семьи, Дети
Многодетная мать из Казани получила титул "Миссис Вселенная Классик — 2025"

Мать пятерых детей из Казани Залялиева стала миссис Вселенная Классик — 2025

© Фото : соцсети Диляры ЗалялиевойДиляра Залялиева
Диляра Залялиева - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : соцсети Диляры Залялиевой
Диляра Залялиева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Многодетная мать из Казани Диляра Залялиева выиграла в конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик — 2025", о чем сообщила в Telegram-канале.
"Пишите идеи по поводу того, как использовать титул "Миссис Вселенная Классик" для мира и для себя", — предложила она подписчикам.
Залялиева — мать пятерых детей. Более 15 лет занимается педагогикой, создавая образовательные проекты, в частности сеть школ и детских садов, в которых обучаются более 800 детей.
Конкурс проходил в Куала-Лумпуре 17-21 ноября, в нем приняли участие более 30 конкурсанток. В финале они продемонстрировали национальные костюмы и вечерние платья.
В июне Залялиева стала одной из трех победительниц конкурса "Миссис Россия Мира — 2025" и получила возможность участвовать в конкурсе "Миссис Вселенная Классик".
Участницы во время финального тура 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2025"
21 ноября, 17:09
 
Хорошие новостиКазаньКуала-ЛумпурВ миреРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияМногодетные семьиДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала