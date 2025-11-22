Многодетная мать из Казани получила титул "Миссис Вселенная Классик — 2025"

КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Многодетная мать из Казани Диляра Залялиева выиграла в конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик — 2025", о чем сообщила в Telegram-канале.

"Пишите идеи по поводу того, как использовать титул "Миссис Вселенная Классик" для мира и для себя", — предложила она подписчикам.

Залялиева — мать пятерых детей. Более 15 лет занимается педагогикой, создавая образовательные проекты, в частности сеть школ и детских садов, в которых обучаются более 800 детей.

Конкурс проходил в Куала-Лумпуре 17-21 ноября, в нем приняли участие более 30 конкурсанток. В финале они продемонстрировали национальные костюмы и вечерние платья.