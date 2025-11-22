https://ria.ru/20251122/rossiya-2056815347.html
Многодетная мать из Казани получила титул "Миссис Вселенная Классик — 2025"
Многодетная мать из Казани получила титул "Миссис Вселенная Классик — 2025" - РИА Новости, 22.11.2025
Многодетная мать из Казани получила титул "Миссис Вселенная Классик — 2025"
Многодетная мать из Казани Диляра Залялиева выиграла в конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик — 2025", о чем сообщила в Telegram-канале.
КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Многодетная мать из Казани Диляра Залялиева выиграла в конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик — 2025", о чем сообщила в Telegram-канале.
"Пишите идеи по поводу того, как использовать титул "Миссис Вселенная Классик" для мира и для себя", — предложила она подписчикам.
Залялиева — мать пятерых детей. Более 15 лет занимается педагогикой, создавая образовательные проекты, в частности сеть школ и детских садов, в которых обучаются более 800 детей.
Конкурс проходил в Куала-Лумпуре
17-21 ноября, в нем приняли участие более 30 конкурсанток. В финале они продемонстрировали национальные костюмы и вечерние платья.
В июне Залялиева стала одной из трех победительниц конкурса "Миссис Россия Мира — 2025" и получила возможность участвовать в конкурсе "Миссис Вселенная Классик".