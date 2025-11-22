Рейтинг@Mail.ru
04:26 22.11.2025 (обновлено: 04:28 22.11.2025)
"Репарации от России". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
в мире, украина, киев, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, александр меркурис
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Александр Меркурис
Меркурис: исчез даже намек на возможность получения репараций от России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Шансы Украины получить от России репарации и раньше никто не рассматривал всерьез, а сейчас, когда в Киеве возникают проблемы у Владимира Зеленского и его окружения, — тем более, заявил военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Именно ситуация на фронтах в конечном итоге объясняет, почему европейские правительства и США сейчас так боятся предоставлять Украине дополнительное финансирование. Именно поэтому они сомневаются в экспроприации российских активов, потому что возможность получения репараций от России, на мой взгляд, всегда была фикцией, а теперь исчез даже намек на это", — сказал он.
По его мнению, успехи российских войск на фронте, помимо прочего, обострили внутриполитическую борьбу на Украине.
"Именно поэтому сейчас многие в Киеве признают, что ситуация в самой Украине неустойчива и политические враги Зеленского в Киеве становятся все активнее и требуют свою долю пирога, пытаясь отодвинуть людей Зеленского в сторону", — добавил Меркурис.
По данным Минобороны, только за последнюю неделю российские войска освободили 16 населенных пунктов: город Купянск, Двуречанское, Петропавловка и Цегельное в Харьковской области, а также Платоновка, Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь в ДНР, Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малая Токмачка в Запорожской области.
Потери ВСУ за неделю превысили 9425 военнослужащих.
