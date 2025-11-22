Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Волгограда задерживаются три рейса - РИА Новости, 22.11.2025
11:07 22.11.2025
В аэропорту Волгограда задерживаются три рейса
Три рейса задерживаются в аэропорту Волгограда из-за тумана, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 22.11.2025
2025
ВОЛГОГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Три рейса задерживаются в аэропорту Волгограда из-за тумана, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, задерживаются рейсы из Москвы и Казани, а также один рейс в Казань.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туманом - ред.) и ограниченной видимостью есть задержки рейсов", - сообщили в аэропорту РИА Новости.
Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на выходных
