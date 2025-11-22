https://ria.ru/20251122/rejs-2056774452.html
В аэропорту Волгограда задерживаются три рейса
В аэропорту Волгограда задерживаются три рейса
2025-11-22T11:07:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоград
Новости
ru-RU
происшествия, волгоград
В аэропорту Волгограда задерживаются три рейса
ВОЛГОГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Три рейса задерживаются в аэропорту Волгограда из-за тумана, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, задерживаются рейсы из Москвы и Казани, а также один рейс в Казань.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туманом - ред.) и ограниченной видимостью есть задержки рейсов", - сообщили в аэропорту РИА Новости.