В аэропорту Волгограда задерживаются три рейса

ВОЛГОГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Три рейса задерживаются в аэропорту Волгограда из-за тумана, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, задерживаются рейсы из Москвы и Казани, а также один рейс в Казань.