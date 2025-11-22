Источник рассказал, как пройдет саммит G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса откроет саммит лидеров "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге в субботу, остальные выступления и встречи будут закрытыми для СМИ, сообщил РИА Новости источник среди организаторов саммита.