10:22 22.11.2025 (обновлено: 10:26 22.11.2025)
Источник рассказал, как пройдет саммит G20
© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса откроет саммит лидеров "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге в субботу, остальные выступления и встречи будут закрытыми для СМИ, сообщил РИА Новости источник среди организаторов саммита.
"Саммит начнется со вступительной речи президента Рамафосы, предварительно в 11.00 мск. После этого ожидаются различные закрытые сессии и двусторонние встречи. Доступ СМИ на эти встречи отсутствует, будут трансляции, но без звука", - сообщил источник.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, и в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита, требуют ее оформления только в качестве заявления председательства.
К пятнице сторонам удалось согласовать итоговый документ. По информации источника РИА Новости, в нем не содержится осуждения России в связи с конфликтом на Украине, при этом есть призыв к мирному урегулированию конфликтов.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
21 ноября, 16:56
 
